Зачем советские автомобилисты добавляли в карбюратор воду?

Эксперт «За рулем» рассказал об экспериментах по смешиванию топлива с обычной водой

Вопрос от читателя «За рулем»:

– Правда ли, что во времена СССР активно проводили эксперименты по добавлению в бензин воды?

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Ответ эксперта

Алексей Ревин, «За рулем»:

– Исследования по впрыску воды во впуск авиационных двигателей проводили еще перед Второй мировой войной. Технология применялась на ряде немецких и американских авиамоторов. Целью было ограничение роста температуры в цилиндре, что снижало термонагруженность деталей и уменьшало риск возникновения детонации.

Определенный эффект был достигнут, но сложности с точным дозированием, борьбой с замерзанием воды и предотвращением коррозии привели к сворачиванию программы.

Советские автолюбители пытались подавать воду в карбюратор для повышения экономичности, но массовым опыт не стал.

За рубежом системы впрыска воды во впуск начали применять при появлении двигателей с турбонаддувом в 60–80‑х годах. Например, Saab выпускал заводской «кит» для дооборудования серийных моторов. Однако по всё тем же причинам вскоре от идеи отказались.

В автоспорте впрыск воды применялся в Формуле‑1 в 80–90‑х годах, но вскоре был запрещен регламентом.

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