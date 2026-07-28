Дилеры в России массово сокращают скидки на электромобили

Эксперт Иванов: дополнительные скидки на NEV-автомобили сворачивают в РФ

Схема с крупными скидками на NEV-автомобили дала трещину буквально за несколько недель. По данным «Коммерсантъ» от 28 июля, дистрибьюторы и дилерские центры один за другим урезают бонусы на машины с новыми источниками энергии – спрос неожиданно подскочил, и щедрые предложения стали невыгодны.

Николай Иванов, отвечающий за продажи новых машин в «Рольф», привел конкретные цифры: раньше по программе льготного лизинга на локализованные гибриды и электрокары можно было получить выгоду до 925 тысяч рублей, а сейчас потолок скидки сжался до 500 тысяч. По сути, рынок сам скорректировал правила игры.

В «Авилоне» наблюдают ту же картину. Заместитель гендиректора по продажам Ольга Петрова вспоминает, что еще весной бренды активно заманивали покупателей бонусами, а теперь надобность в дополнительном стимулировании популярных электрифицированных моделей просто отпала. Всему виной, по ее словам, всплеск интереса, который начался после событий на топливном рынке. Так что покупатель сам побежал в салоны, и уговаривать его больше не нужно.

Между тем ажиотаж уже привел к дефициту. Коммерческий директор «Авто.ру» Даниил Шкурыгин заявил, что острая нехватка чувствуется по ряду позиций, а особенно – по автомобилям Evolute. Новых машин у дилеров почти не осталось, и ожидание растягивается на два-три месяца. В первую очередь это касается гибрида Evolute i-Space и электрокара i-Joy, по которым уже сформирован «большой банк контрактов». Причем сами представители Evolute подтвердили, что очереди на поставку – уже реальность, а не слухи.

Опрошенные изданием эксперты смотрят в будущее без иллюзий: во втором полугодии высокий интерес к NEV-автомобилям никуда не денется.

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