Поездка к морю на поезде в этом году станет намного комфортнее: нововведение РЖД

РЖД запустят купейные вагоны увеличенных габаритов на 40 мест в Анапу и Адлер

В этом году к путешествиях на юг добавится кое-что новое. На линиях, ведущих к Черноморскому побережью, начнут обкатывать поезда с купейными вагонами, которые заметно отличаются от всего, что мы видели раньше. Первыми их опробуют пассажиры составов до Анапы и Адлера.

Инженеры пошли по простому, в общем-то, пути – просто сделали сам вагон больше. За счет увеличенных габаритов внутри выкроили больше пространства, и теперь купейный вагон вмещает уже сорок человек. Раньше рассчитывали на тридцать шесть. А верхние полки и вовсе вытянулись на целых шестнадцать сантиметров. Нижние, правда, подросли скромнее – на шесть сантиметров, зато ширина всех спальных мест прибавила сразу три сантиметра. Проходы между купе тоже расширили, чтобы люди с чемоданами не устраивали заторы посреди коридора.

Генеральный директор РЖД Иван Колесников подтвердил, что первыми маршрутами для обкатки станут именно Анапа и Адлер. Летом туда, сами понимаете, едет толпа, и нагрузка на эти ветки колоссальная. Собственно, идеальнее условий для проверки просто не найти: новые вагоны сразу окунутся в самый жаркий сезон, когда каждый квадратный сантиметр на счету. Это даст возможность в реальных условиях понять, насколько вообще оправдана такая модернизация и как техника выдержит максимальный пассажиропоток.

Причем облик новинки уже не раз мелькал на выставках, однако теперь речь идет о полноценном запуске в эксплуатацию. В компании, между прочим, не скрывают далеко идущих планов – если задумка приживется, подобные вагоны станут базой для обновления всего пассажирского парка. ока все упирается в итоги тестовых поездок на южных направлениях. Удачный опыт откроет дорогу для появления таких составов и на других ветках российских железных дорог.

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