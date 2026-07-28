Поездки в московском такси стали намного безопаснее и комфортнее

С 1 марта 2025 года более 255 тысяч таксистов Москвы успешно прошли аттестацию

Водители такси в столице с 1 марта 2025 года обязаны проходить аттестацию – и многие уже подтвердили свой профессионализм. А именно, более 255 тыс. активных таксистов сервиса успешно справились с проверкой знаний.

Пассажирам теперь спокойнее: можно не сомневаться, что за рулём человек, который знает правила перевозки людей и багажа, отлично ориентируется в городе и понимает, как вести себя в экстренной ситуации.

Инспекторы МАДИ вместе с сотрудниками Госавтоинспекции постоянно проводят рейды. Взять хотя бы одну проверку на Смоленской улице: там за раз осмотрели более пятидесяти машин и нашли одного нарушителя. А вообще с начала года несдавших аттестацию набралось уже 320 человек.

Расплата за отсутствие документа – штраф. По статье 10.14 КоАП города Москвы он составляет 5 тысяч рублей. И все пойманные уже заплатили.

Максим Ликсутов, заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности:

– Инспекторы МАДИ ежедневно следят за соблюдением правил перевозки в такси и проводят проверки на улицах города. Аттестация водителей – это важный шаг к тому, чтобы каждая поездка была безопасной и комфортной. Мы продолжим следить за работой сервиса и поддерживать высокий стандарт качества для пассажиров.

Если вы заметили нарушение в работе такси, сообщите об этом по номеру МАДИ: +7(495)540-76-56.