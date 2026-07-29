Mercedes-Benz улучшил свой популярный кемпер

Mercedes обновил кемпер Marco Polo: съемная палатка, адаптивная LED–подсветка

Внешне скромные изменения Mercedes-Benz Marco Polo 2027 года на поверку оказались очень полезными. Кемперу досталась новая подъемная крыша из двухслойного алюминия – она и прочнее, и тепло держит заметно лучше. Заднюю створку приподняли на 100 мм, так что внутри сидеть стало свободнее и комфортнее.

Приятный бонус: верхнюю палатку теперь можно просто снять. Помыть машину – никаких проблем. Вдоль сдвижной части крыши протянули светодиодную ленту, а общая подсветка салона умеет подстраиваться под настроение. В скором времени появится еще и люк прямо в палатке – чтобы звезды рассматривать. Дополнили набор светонепроницаемыми шторами и заодно улучшили панель управления, холодильник, складные столы и ящики.

По электронике тоже прошлись: теперь стереосистему с восемью динамиками, люк, отопление и холодильник можно контролировать централизованно – хоть с сенсорного экрана, хоть через приложение на смартфоне.

Что касается техники, базовым остался 2,3-литровый турбодизель мощностью 163 лошадиные силы. За доплату предложат варианты на 190 и 237 «лошадок». С любым мотором идет девятиступенчатый автомат, а полный привод можно заказать отдельно. Официальные цены пока не раскрывают.

О новых поставках машин ушедших брендов «За рулем» рассказал ранее.

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