В Россию привезли кучу новинок от известных ушедших брендов: модели и цены

Опубликован обзор новинок параллельного импорта с ценами от 3,6 до 31 млн рублей

Спрос на автомобили глобальных марок в России и не думает утихать. Японские и европейские бренды, попадающие в страну через параллельный импорт, по-прежнему в фаворитах. На этой волне ретейлеры решили не ограничиваться привычными позициями и расширили пул привозимых машин, добавив туда совсем свежие модели.

Седаны продолжают конкурировать за кошелек покупателя. В московских шоурумах, например, уже можно найти обновленную Toyota Corolla в китайской версии – ту самую, что дебютировала на мотор-шоу в Гуанчжоу в прошлом году. Внешность подретушировали в духе Prius, а вот начинку трогать не стали. Гибридный мотор выдает 98 л. с., трудится в паре с вариатором и приводит в движение передние колеса. Такую машину с адаптивным круиз-контролем и климат-контролем оценили в 3,59 млн рублей. Продажи самой марки, кстати, за первое полугодие 2026-го подскочили на 103% – реализовано 16 648 экземпляров против 8187 годом ранее (данные «Автостата»).

Toyota Corolla

Еще один «альтернативный» гость – Volkswagen Passat Pro. Он щеголяет европейским дизайном при китайской сборке. За 4,33 млн рублей можно получить версию Star Long Yao с 1,5-литровым турбомотором на 160 л. с., 7-ступенчатым роботом и передним приводом. Панорамная крыша, проекция на стекло и кожа в салоне – в комплекте. Динамика продаж бренда впечатляет сильнее: +279% за полугодие. Как уточнил глава «Автостата» Сергей Целиков, за шесть месяцев в России разошлось 7243 новых VW.

Volkswagen Passat Pro

Зато корейцам сложнее. Hyundai Sonata после рестайлинга вернулась на рынок прямиком из Южной Кореи с 2,0-литровым мотором (160 л. с.) и классическим 6-ступенчатым автоматом. Стоит такой конкурент Camry от 4,7 млн рублей, а в салоне выделяется необычное изогнутое табло. Правда, общий импорт машин из Кореи рухнул на 45%, составив лишь 3,6 тыс. штук за полугодие.

Hyundai Sonata

В сегменте пикапов тоже нарисовались брутальные новички. Дизельный Nissan Frontier Pro за 5,3 млн рублей с 190-сильным 2,3-литровым мотором и 8-ступенчатым автоматом разработан вместе с Dongfeng специально для КНР.

Полный привод, панорама, вентиляция кресел и акустика Focal Powerwave – все это есть в единственной комплектации Zhizun Edition.

Nissan Frontier Pro

Похожий подход и у Kia Tasman: ее рамный внедорожник мощностью 281 л. с. продают от 6,2 млн. Помимо стандартных режимов вроде грязи или песка, водителю доступен особый пресет Rock для езды по камням. Хотя в наличии пока только машины 2025 года, оснащение радует: музыка Harman Kardon, подогрев всего посадочного ряда и круговой обзор.

Kia Tasman

Среди кроссоверов внезапно воскрес Renault Duster. Теперь он третьего поколения, а модель 2026 года можно найти с механической коробкой либо роботом. Цена стартует от 3,99 млн, но в базе набор опций минимальный: кондиционер, ткань да камера сзади.

Dacia Duster

Гораздо любопытнее выглядит появление гибридного Toyota Land Cruiser 300. До этого такой модификации у нас не видели. Под капотом прячется установка на 457 л. с., работает она с 9-ступенчатой автоматической трансмиссией. Европейская версия за 19 млн рублей оборудована раздельными экранами для задних пассажиров и 220-вольтовой розеткой в багажном отсеке. В тему: Минпромторг насчитал 54,3 тыс. проданных электромобилей и гибридов в январе – июне – на 90,7% больше, чем годом ранее.

Toyota Land Cruiser 300

Самые дорогие позиции, как водится, из разряда электрических. К началу сентября дилеры ожидают AUDI E7X. Привезенный из Китая кроссовер оформили в отдельный бренд без знаменитых колец на капоте. По размерам он обходит флагманский Q8, а передняя оптика умеет транслировать данные на асфальт. От 12 млн рублей предложат модификации с задним или полным приводом.

AUDI E7X

Еще более весомая заявка – Porsche Cayenne Turbo Electric ориентировочно за 31 млн. Этот полноприводный электрокар с запасом хода 623 км оснащается полноуправляемым шасси, адаптивными амортизаторами и изогнутой панелью из нескольких экранов. Первые поставки в Россию тоже намечены на начало сентября.

Porsche Cayenne Turbo Electric

О перспективах продаж одной из таких новинок, Tenet Plus, «За рулем» недавно подробно рассказывал.

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