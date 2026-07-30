На фоне топливного кризиса россияне начали «сметать» гибриды

Аналитик Целиков: Какие модели гибридных авто стали самыми популярными в РФ

Глава «Автостата» Сергей Целиков заявил, что скачок топливных цен спровоцировал резкое смещение спроса на подключаемые гибриды. Покупатели массово переключились на альтернативные установки.

«В первую очередь из салонов начали «сметать» гибриды Voyah», – комментирует Целиков. На этом фоне отгрузки марки сократились в 2-3 раза, а ее рыночная доля обвалилась с 30% до уровня ниже 10%. Дилеры просто не успевают пополнять запасы.

Voyah отходит на второй план. Лидерство перехватил Geely – за три недели бренд занял около 30% сегмента PHEV. Главный фактор рывка – модель EX-5 EM-I: на учет поставили 1643 таких машины. Еще 120 гибридных Starship 7 приехали по параллельному импорту.

Хорошо прибавил Evolute I-Space: его доля взлетела до 15% за три недели с 911 регистрациями. Уверенно выступили и гибриды GAC – более 500 проданных кроссоверов S7 и S9 обеспечили марке 8,8% рынка.

Не отстает Exeed. Дилеры реализовали 506 гибридных Exlantix ET и ES, отвоевав долю свыше 8%.

О выходе на рынок одного из главных соперников Voyah «За рулем» уже рассказывал.

Если вы выбираете автомобиль с пробегом, то перед покупкой обязательно проверьте его по VIN или госномеру. Это избавит вас от массы возможных проблем после покупки.

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