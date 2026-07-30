Что может уничтожить всю выгоду от владения электромобилем

Эксперт Ладушкин: холодный климат снижает выгоду электрокара

Автоэксперт Евгений Ладушкин заявил, что экономическая выгода от владения электромобилем зависит от доступности зарядных станций и специализированных сервисных центров. О н отметил, что экономия на каждом километре может исчезнуть из-за нехватки инфраструктуры, долгого ожидания запчастей или необходимости доставлять неисправную машину в крупный город.

«Особенно осторожно к покупке электрокара стоит подходить тем, кто регулярно совершает дальние поездки», - подчеркнул Ладушкин.

На удалённых трассах расстояние до зарядной станции может составлять 200-500 км, а при полном разряде владельцу придётся оплачивать эвакуатор. В северных регионах аккумулятор быстрее теряет заряд из-за морозов, а длительный простой автомобиля зимой способен усилить износ батареи, заключил эксперт.

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Если вы выбираете автомобиль с пробегом, то перед покупкой обязательно проверьте его по VIN или госномеру. Это избавит вас от массы возможных проблем после покупки.

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