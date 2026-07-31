На российском рынке появился новый экономичный кроссовер с богатым оснащением
Тестовые испытания в России новейшего полноразмерного кроссовера Wey V9X завершились впечатляющей цифрой – за январь-апрель машина намотала свыше 30 тысяч километров.
Мировая премьера модели состоялась на весеннем автосалоне в Пекине, но к нам едет особая конфигурация. Китайский вариант опирается на 800-вольтовую архитектуру, а российским покупателям предложат более бюджетную 400-вольтовую версию. По сути, инженеры сознательно упростили электрическую начинку, чтобы сдержать рост итоговой цены.
В движение этот параллельный гибрид приводит установка суммарной мощностью 598 лошадиных сил. Интересно, что бензиновая турбо-«четверка» 2.0 (218 л.с.) большую часть времени трудится генератором, заряжая NMC-батарею на 55,4 кВтч, и лишь изредка подключается к передним колесам. Основную же тягу берут на себя два электромотора, завязанные на фирменную трансмиссию Hi4.
Основные характеристики Wey V9X:
- длина машины – 5299 мм;
- ширина – 2025 мм;
- высота – 1825 мм;
- колесная база – 3150 мм;
- суммарная мощность силовой установки – 598 л.с.;
- время разгона до 100 км/ч – 4,9 с;
- запас электрохода – 270 км;
- суммарный запас хода – 1200 км.
Шестиместный салон напичкан интересными решениями. Пассажирам второго ряда достался собственный большой дисплей, а водитель оценит электропривод дверей и шасси с пневмоподвеской. Причем задние колеса здесь подруливающие и могут отклоняться на угол до 10 градусов в обе стороны – для такого крупного автомобиля это здорово упрощает маневрирование в городе.
Подготовка к нашим реалиям вышла основательной. Инженеры внедрили полный обогрев лобового и заднего стекла, руля, абсолютно всех сидений и даже форсунок стеклоомывателя. Замерзать зимой точно не придется.
Адаптация для России:
- дополнительная антикоррозионная обработка;
- обогрев лобового и заднего стекла, руля, всех сидений и форсунок стеклоомывателя;
- бачок омывателя емкостью 4,5 л.
Старт продаж намечен на осень. А вот главная интрига – стоимость – пока остается за кадром. Цифры озвучат позже.
Тем временем другой китайский кроссовер с необычным происхождением уже на подходе — «За рулем» об этом недавно сообщил.
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