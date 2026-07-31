На российском рынке появился новый экономичный кроссовер с богатым оснащением

Кроссовер Wey V9X с гибридной установкой прошел 30 тысяч км по РФ в рамках теста

Тестовые испытания в России новейшего полноразмерного кроссовера Wey V9X завершились впечатляющей цифрой – за январь-апрель машина намотала свыше 30 тысяч километров.

Wey V9X

Мировая премьера модели состоялась на весеннем автосалоне в Пекине, но к нам едет особая конфигурация. Китайский вариант опирается на 800-вольтовую архитектуру, а российским покупателям предложат более бюджетную 400-вольтовую версию. По сути, инженеры сознательно упростили электрическую начинку, чтобы сдержать рост итоговой цены.

Wey V9X

В движение этот параллельный гибрид приводит установка суммарной мощностью 598 лошадиных сил. Интересно, что бензиновая турбо-«четверка» 2.0 (218 л.с.) большую часть времени трудится генератором, заряжая NMC-батарею на 55,4 кВтч, и лишь изредка подключается к передним колесам. Основную же тягу берут на себя два электромотора, завязанные на фирменную трансмиссию Hi4.

Основные характеристики Wey V9X:

длина машины – 5299 мм;

ширина – 2025 мм;

высота – 1825 мм;

колесная база – 3150 мм;

суммарная мощность силовой установки – 598 л.с.;

время разгона до 100 км/ч – 4,9 с;

запас электрохода – 270 км;

суммарный запас хода – 1200 км.

Шестиместный салон напичкан интересными решениями. Пассажирам второго ряда достался собственный большой дисплей, а водитель оценит электропривод дверей и шасси с пневмоподвеской. Причем задние колеса здесь подруливающие и могут отклоняться на угол до 10 градусов в обе стороны – для такого крупного автомобиля это здорово упрощает маневрирование в городе.

Интерьер Wey V9X

Подготовка к нашим реалиям вышла основательной. Инженеры внедрили полный обогрев лобового и заднего стекла, руля, абсолютно всех сидений и даже форсунок стеклоомывателя. Замерзать зимой точно не придется.

Адаптация для России:

дополнительная антикоррозионная обработка;

обогрев лобового и заднего стекла, руля, всех сидений и форсунок стеклоомывателя;

бачок омывателя емкостью 4,5 л.

Старт продаж намечен на осень. А вот главная интрига – стоимость – пока остается за кадром. Цифры озвучат позже.

Тем временем другой китайский кроссовер с необычным происхождением уже на подходе — «За рулем» об этом недавно сообщил.

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