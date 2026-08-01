Новый Porsche Cayenne разогнали до 270 км/ч под очень необычным самолетом: фото

Porsche испытала Cayenne Electric на фоне самолета Roc на скорости 269 км/ч

Новый Porsche Cayenne Electric загнали в весьма нестандартные условия – прямо на взлетной полосе в Мохаве, где его напарником выступил самолет с самым большим размахом крыла в мире, известный как Roc. По сути, автомобиль должен был держаться ровно между двумя фюзеляжами этого гиганта, пока воздушное судно готовилось оторваться от земли.

Задумка, как объясняют в компании, раскрывает не столько скорость, сколько филигранную управляемость и устойчивость электровнедорожника. Причем масса у него немаленькая – 2645 кг, зато отдача силовой установки превышает 1100 л.с. На деле же все сводилось к предельно точному маневрированию.

Стоило пилоту кроссовера чуть приотстать, и машина рисковала угодить прямиком в реактивный поток от шести двигателей. А они, между прочим, поднимают в воздух конструкцию взлетной массой почти в 600 т. Подобраться чересчур близко – тоже не вариант, появлялась реальная угроза задеть стойки шасси.

Разогнавшись до отметки в 269 км/ч, водитель уступил дорогу самолету, который взмыл буквально в нескольких метрах. За рулем сидел заводской пилот Porsche Патрик Лонг. По его словам, это был «один из самых напряженных заездов в моей карьере». Вообще, мало кто представляет, каково это – удерживать темп крыло к крылу с махиной таких размеров.

Насколько экономичным оказался гибридный кроссовер в реальных условиях, «За рулем» уже рассказывал.

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