Крупный седан с запасом хода 1000 км за 2 млн рублей набирает популярность в РФ

Целиков: на учете в РФ уже 336 гибридов Qiyuan A06, за 4 недели прибавилось 175

Qiyuan A06 продолжает наращивать присутствие в России: по данным «Автостата», к 27 июля 2026 года в стране насчитывается 336 зарегистрированных машин этой модели. Примечательно, что больше половины из них – 175 единиц – встали на учет всего за четыре недели.

Qiyuan A06

Машины попадают к покупателям исключительно через параллельный импорт, с растаможиванием на конечного владельца. При этом недостатка в предложениях нет: на сайтах-агрегаторах размещено свыше 200 объявлений от дилеров и компаний, которые привозят авто из Китая.

Цена в России стартует от 2,2 миллиона рублей и доходит до 2,9 миллиона. Для сравнения: на китайском рынке эта же модель продается под именем Nevo и стоит от 1,5 миллиона рублей в пересчете. Такое соотношение делает гибрид особенно привлекательным в своем сегменте.

Оснащение и реальные возможности

Владельцы и обозреватели в один голос хвалят качество отделки – оно, по оценкам, не уступает премиальным маркам. Список опций внушительный: тут и продвинутый автопилот, и проекция показаний на лобовое стекло.

Производитель заявляет фантастический запас хода более 2000 километров. Однако тесты российских блогеров показали, что до таких цифр далеко, зато 1000 км при полном баке и заряженной батарее автомобиль проходит уверенно.

Интерьер Qiyuan A06

Силовая установка устроена так: 1,5-литровый атмосферный бензиновый мотор на 98 лошадиных сил работает исключительно как генератор, а тянет машину электродвигатель мощностью 163 л.с., размещенный на задней оси. Батарея емкостью 28,4 кВт·ч дает примерно 130 км чистого электрического пробега.

Отдельный плюс – возможность оформить льготный утилизационный сбор: всего 3,4 тысячи рублей. Льгота распространяется на автомобили, у которых 30-минутная мощность электромотора не превышает 80 л.с. (или 58,84 кВт). У Qiyuan A06 этот показатель лежит в диапазоне от 64 до 73 л.с., так что условие выполняется.

О кроссовере с запасом хода больше 1100 км, который также появится в России, «За рулем» уже рассказывал.

Если вы выбираете автомобиль с пробегом, то перед покупкой обязательно проверьте его по VIN или госномеру. Это избавит вас от массы возможных проблем после покупки.

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