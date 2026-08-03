В России ввели ГОСТ на жилые модули для автодомов: подробности

С 1 августа в РФ действует ГОСТ на жилые модули для авто категорий M, N и O

С первым днем августа в стране официально заработал стандарт, определяющий правила игры для жилых модулей для автотуризма. Раньше, по сути, единых критериев, как их испытывать или оценивать, просто не существовало. Теперь эта ниша, наконец-то, получила свой документ.

В Росстандарте объяснили, что ГОСТ закрепляет технические требования, методы проверки и способы оценки соответствия как для самих жилых блоков, так и для транспортных средств, которые их перевозят. Речь, причем, не обо всех домах на колесах подряд.

Документ четко разделяет конструкции, где перевозка людей внутри модуля во время движения запрещена. Это важный момент. Зато, с другой стороны, выбор базы для установки довольно широк: разрешение касается транспортных средств категорий M, N и O. Монтировать такой отсек можно и на стационарной основе, и в быстросъемном варианте – тут уже кому как удобнее в путешествиях.

Для тех, кто путешествует с жилым модулем, вопрос стоянки остается актуальным – о том, какие парковки в Москве выбирают водители грузовиков, «За рулем» недавно рассказывал.

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