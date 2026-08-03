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В России ввели ГОСТ на жилые модули для автодомов: подробности

С 1 августа в РФ действует ГОСТ на жилые модули для авто категорий M, N и O

С первым днем августа в стране официально заработал стандарт, определяющий правила игры для жилых модулей для автотуризма. Раньше, по сути, единых критериев, как их испытывать или оценивать, просто не существовало. Теперь эта ниша, наконец-то, получила свой документ.

В Росстандарте объяснили, что ГОСТ закрепляет технические требования, методы проверки и способы оценки соответствия как для самих жилых блоков, так и для транспортных средств, которые их перевозят. Речь, причем, не обо всех домах на колесах подряд.

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Документ четко разделяет конструкции, где перевозка людей внутри модуля во время движения запрещена. Это важный момент. Зато, с другой стороны, выбор базы для установки довольно широк: разрешение касается транспортных средств категорий M, N и O. Монтировать такой отсек можно и на стационарной основе, и в быстросъемном варианте – тут уже кому как удобнее в путешествиях.

Для тех, кто путешествует с жилым модулем, вопрос стоянки остается актуальным – о том, какие парковки в Москве выбирают водители грузовиков, «За рулем» недавно рассказывал.

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Источник:  Авто Mail
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