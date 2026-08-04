Это самая всеядная машина на планете: представлен новый технологичный седан

Geely представила седан Galaxy Star 6 EF, работающий на трех видах топлива

Концерн Geely официально рассекретил Geely Galaxy Star 6 EF – модель, которую профильные издания уже окрестили «самым всеядным гибридом планеты». Интрига кроется в силовой установке, рассчитанной сразу на три вида энергоносителей.

Инженеры научили машину переваривать электричество, обычный бензин и метиловый спирт. Причем химичить со смешиванием жидкого топлива можно прямо в баке, ничего не высчитывая. Умный датчик моментально оценивает, что именно попало в горловину, и без участия водителя перенастраивает системы впрыска и угол опережения зажигания.

Geely Galaxy Star 6 EF

На деле это означает полную свободу от типа заправки. Нет поблизости привычной АЗС? Лейте технический спирт. Закончился метанол? Бензин тоже отлично подойдет.

Запас хода на чистой электроэнергии достигает 125 километров. Когда батарея садится, в дело вступает бензиновая «турбочетверка» объемом 1,5 литра и мощностью 126 лошадиных сил. Ее тепловой КПД вывели на отметку 48,15% – это мировой рекорд для серийных двигателей. Средний аппетит, кстати, удерживается в районе 2,8 литра на сотню, и показатель не скачет от смены горючего.

Интерьер Geely Galaxy Star 6 EF

Особого внимания заслуживает адаптация к холодам. Система гарантированно оживает при морозах до минус 40 градусов по Цельсию. Запас прочности подтвердили ресурсные испытания: они оказались в 3,6 раза длиннее стандартных отраслевых норм, а общий пробег тестовых прототипов по разным климатическим зонам перевалил за 2 миллиона километров.

Что касается габаритов, то тут седан вписывается в среднеразмерный класс. Длина кузова составляет 4806 мм, ширина – 1886 мм, высота – 1490 мм. Расстояние между осями – 2756 мм.

Ранее «За рулем» рассказывал о китайском гибридном кроссовере с запасом хода более 1100 км.

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