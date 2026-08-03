Популярный автобренд назвал условия, при которых повысит цены на машины в РФ

В Changan рассказали, что будет с ценами на авто в РФ в ближайшие 4 месяца

Китайский Changan не намерен пересматривать прайс-листы в России прямо сейчас. В ближайший квартал, а может, и дольше, стоимость машин останется прежней – такой информацией поделились с «Газетой.Ru» представители марки.

Пресс-служба бренда пояснила, когда ситуация может измениться. Скачок цен произойдет исключительно под давлением внешних сил, на которые сам автопроизводитель повлиять не в силах. В перечне таких триггеров – очередная волна индексации утильсбора (напомним, с начала 2026-го ставки уже выросли на 10-20 процентов), резкие колебания валют и дальнейшее изменение ключевой ставки Центробанка.

Кстати, регулятор 24 июля опустил этот показатель до 14 процентов. Вдобавок ко всему, на конечную цену может повлиять удорожание транспортировки и рост закупочной стоимости комплектующих.

Конкретные сроки возможного пересмотра ценников в компании не называют. При этом твердо обещают: минимум три-четыре месяца никаких неприятных сюрпризов для покупателей не будет.

Более того, по одному из кроссоверов ценник даже поехал вниз. Речь о полноприводной версии CS75 Plus. После того как модель начали собирать локально, рекомендованная розничная цена на нее, по словам представителей Changan, была уменьшена.

Ранее «За рулем» рассказал о надежной Toyota, которая оказалась дешевле многих «китайцев».

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