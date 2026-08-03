Выпуск популярных китайских кроссоверов возобновили в России

Завод Haval в Тульской области вышел из отпуска и возобновил производство

Конвейер в индустриальном парке «Узловая» снова ожил. В понедельник, 3 августа, российский завод Haval официально завершил корпоративный отпуск и приступил к сборке автомобилей. Информацию подтвердили в пресс-службе «Грейт Волл Мотор Рус».

С 20 июля по 2 августа предприятие не выпускало машины. Впрочем, тишина в цехах была обманчивой: паузу использовали для обновления оборудования. Так, на заводе смонтировали дополнительную автоматику для штамповки и сварки кузовных деталей.

В компании до этого уточняли: «В цехе штамповки проведут наладку новых штампов, а основная линия цеха сварки будет полностью автоматизирована». По сути, сварочные операции теперь доверены роботам – это должно заметно повысить стабильность качества.

Параллельно с модернизацией на всех участках прошло плановое техобслуживание. Профилактика нужна, чтобы в дальнейшем конвейер работал без непредвиденных остановок.

Что именно собирают на тульской площадке? Линейка Haval City включает компактный Jolion, среднеразмерные F7 и F7x, а также брутальный Dargo (в том числе его внедорожную версию Dargo X). Внедорожная гамма Haval Pro представлена младшим кроссовером H3 и более крупным H7.

Между прочим, Great Wall может расширить свое присутствие в стране. Не исключается перенос выпуска отдельных моделей на другие площадки – завод под Тулой, по оценкам самой компании, загружен «достаточно хорошо».

Ранее «За рулем» уже рассказывал, как изменились цены на автомобили в июле.

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