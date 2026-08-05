Audi представила свою самую экономичную модель: фото и характеристики

Audi рассекретила A2 e-tron — самый экономичный электрокар в истории бренда

Audi рассекретила новый Audi A2 e-tron, который дебютирует грядущей осенью. Этот электромобиль считают духовным наследником компактного хэтчбека, выпускавшегося с 1999 по 2005 год. В компании обещают, что модель станет самой экономичной серийной машиной в истории марки и займет нишу начального уровня среди электроавтомобилей.

Audi A2 e-tron

По предварительным данным цикла WLTP, энергопотребление A2 e-tron составляет всего 12,8 кВт·ч на 100 км. Добиться такого показателя, как заявляют инженеры, удалось благодаря комбинации точно просчитанной аэродинамики, доработанной силовой установки и оптимизированной тяговой батареи.

Audi A2 e-tron

Кстати, версия мощностью 190 л.с., оснащенная опциональным пакетом эффективности, получила коэффициент аэродинамического сопротивления 0,24 – лучший среди компактных моделей бренда. Облик машины делает обтекаемым целый ряд решений: воздушные каналы в передних крыльях, элементы, снижающие турбулентность в колесных арках, и активный воздухозаборник системы охлаждения. В обычных условиях он остается закрытым, чтобы не создавать лишнего сопротивления.

Вообще, комплекс этих аэродинамических доработок, по расчетам, сокращает расход энергии до 0,9 кВт·ч на каждые 100 км. А на скоростях свыше 100 км/ч именно сопротивление воздуха берет на себя больше половины общих энергозатрат автомобиля – об этом прямо говорят в Audi.

Audi A2 e-tron

Что касается батареи, то здесь используется литий-железо-фосфатная (LFP) ячейка емкостью 61 кВт·ч, рассчитанная на регулярную зарядку до 100%. Причем предусмотрена и двунаправленная зарядка: сам электрокар может служить источником питания для внешних устройств.

В этот же день стало известно о смене курса Ford. Американский концерн решил прекратить выпуск массовых бюджетных автомобилей на домашнем рынке, переориентировавшись на модели подороже и понишевее. Глава компании Джим Фарли объяснил, что теперь фокус сместится на машины, которые вызывают у покупателей эмоциональную привязанность, чтобы в итоге стать «внедорожным Porsche».

О еще одной технологичной премьере «За рулем» уже рассказывал — о новом флагмане Haval с полноуправляемым шасси.

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