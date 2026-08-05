Несущий кузов, полноуправляемое шасси: представлен новый флагман Haval

Появились технические подробности о кроссовере Haval Н10

Haval представил в Китае флагманский Н10.

Несмотря на брутально-квадратный образ, кузов у него несущий. В основе лежит новая модульная платформа GWM One – такая же, в частности, у дебютировавшего весной гибрида Wey V9X. В числе опций будет двухцветная окраска. В состав систем активной безопасности вошел лидар, расположенный над лобовым стеклом.

Haval Н10

Машину предложат в двух вариантах: длиной 5138 или 5299 мм. В первом случае салон двухрядный, пятиместный, во втором – трехрядный, на шесть человек. Колесная база идентичная – 3000 мм.

К двум дисплеям на передней панели за доплату добавятся проекция с дополненной реальностью и откидной монитор на потолке для задних пассажиров. Есть термобокс в центральном тоннеле.

Интерьер Haval Н10

НОВЫЙ ВЫПУСК «ЗА РУЛЕМ» Закажите на одном из маркетплейсов: OZON, WB или Яндекс Маркет

«Десятка» – подзаряжаемый гибрид. На 43‑киловаттной батарее электрический запас хода составляет около 180 км. ДВС – объемом 1,5 л на 167 л. с.

Шасси полноуправляемое. На высокой скорости задние колеса поворачиваются в одну сторону с передними, улучшая управляемость. На парковке возможны два варианта: при повороте в сторону, противоположную передним, уменьшается радиус разворота. А при повороте в одну сторону Haval H10 может ехать «крабом», то есть боком, что тоже облегчает маневрирование.

Перспективы появления новинок в российском представительстве традиционно не комментируют, тем более что полностью «десятку» еще не представили даже в Китае. Однако Haval H10 мог бы стать у нас чуть более доступной альтернативой готовящемуся к дебюту в России кроссоверу Wey V9X.

В какую сумму обойдется обслуживание кроссовера Haval M6 за три года, рассказано тут.