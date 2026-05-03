Стало известно, в какую сумму обойдется ТО Haval M6 за три года владения кроссовером

Haval M6 продолжает уверенно держаться в десятке самых востребованных автомобилей России. По итогам первых трёх месяцев 2026 года кроссовер занял седьмую строчку рейтинга от аналитиков «Автостата», разойдясь тиражом в 6 423 экземпляра. Это на 3,27% больше, чем за аналогичный период годом ранее.

Секрет такой популярности кроется в сочетании адекватной цены и неплохой надёжности. Правда, выбирать силовые агрегаты особо не приходится: предлагаются лишь две версии – с механической коробкой передач или с роботом. Обе комплектуются одним и тем же 1,5-литровым бензиновым мотором мощностью 143 лошадиные силы и передним приводом. И, судя по спросу, покупателям этого хватает за глаза.

Чтобы понять, во сколько реально обойдётся содержание такого автомобиля, мы взяли за основу среднегодовой пробег в 18,5 тысячи километров (данные всё того же «Автостата») и посчитали траты на техническое обслуживание за три года владения.

Стоимость обслуживания Haval M6 с механикой

Первый визит к дилеру – так называемое нулевое ТО – назначается уже на 3 тысячи километров. Дальше по графику: на 10 тысячах, а затем каждые 15 тысяч километров или раз в год. За три года при таком пробеге набегает примерно пять ТО. И вот какие суммы получаются с учётом скидок официальных дилеров и без них:

- ТО-0 – от 7 500 до 13 800 руб.;- ТО-1 – от 11 100 до 24 700 руб.;- ТО-2 – от 12 990 до 33 500 руб.;- ТО-3 – от 11 100 до 29 800 руб.;- ТО-4 – от 20 096 до 42 300 руб.

Итого: от 62 768 до 144 100 рублей. Пятое техобслуживание по цене примерно равняется четвёртому.

Стоимость обслуживания Haval M6 с роботом

Любопытный нюанс: машина на роботе оказывается в обслуживании даже чуть дешевле, чем механика. Взгляните на расценки:

- ТО-0 – от 7 500 до 13 800 руб.;- ТО-1 – от 9 246 до 18 900 руб.;- ТО-2 – от 12 990 до 33 500 руб.;- ТО-3 – от 9 246 до 23 900 руб.;- ТО-4 – от 23 346 до 47 580 руб.

Итого: от 62 328 до 137 680 рублей. Разница с механикой в минимальных планках небольшая, но в верхней границе экономия уже заметнее.