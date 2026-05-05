Самый надежный внедорожник Toyota начали продавать в России: актуальные цены
Первая Volga уже встала на учет, хотя продажи еще не начинались

Один из первых серийных экземпляров Volga C50 зарегистрирован в России в апреле

В конце марта пресс-служба возрожденного бренда Volga сообщила о завершении подготовки завода в Нижнем Новгороде к серийному производству. Первый автомобиль уже прошел по конвейеру. Как выяснилось из отчета « Автостата» и Объединенной лизинговой ассоциации, один из первых серийных экземпляров модели Volga C50 встал на регистрационный учет в апреле текущего года.

Интересно, что месяцем раньше на учет уже поставили кроссовер K50 – первый автомобиль возрожденного бренда. Его владельцем, кстати, стал губернатор Нижегородской области.

Сейчас линейка Volga на старте включает три модели: два кроссовера (D-SUV и C-SUV) и седан. Производство развернули на той же площадке, где раньше собирали Skoda и Volkswagen.

В основе Volga C50 лежит седан Geely Preface, хотя внешность и оснащение доработали. Машина сохранила общие габариты и пропорции донора, но получила собственную решетку радиатора, фирменные эмблемы и измененную отделку. Это полноценный бизнес-класс с современными технологиями и высоким уровнем комфорта.

Габариты седана: длина 4825 мм, ширина 1880 мм, колесная база – 2800 мм. Под капотом – 2-литровый турбомотор с непосредственным впрыском, который выдает либо 150, либо 200 лошадиных сил. Коробка – семиступенчатый автомат.

Покупателям из числа частных лиц придется подождать: в продажу у официальных дилеров модель поступит только летом 2026 года.

Источник:  Российская газета
Ушакова Ирина
Количество просмотров 43085
05.05.2026 
