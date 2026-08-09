Кроха с характером: Hyundai Inster станет домом на колесах, только не покупайте толстый матрас!

Субкомпактный электрокар превращается в спальник за пару минут и экономит бюджет

В отличие от дорогих фургонов VW T6 или Mercedes-Benz Marco Polo, Hyundai Inster бросает вызов стереотипам: он дешевле, маневреннее и работает от розетки.

Этот малыш способен удивить: его трех с половиной метров длины вполне хватает, чтобы выспаться.

Секрет кроется в трансформации. Благодаря сдвижному заднему дивану и складывающимся спинкам салон превращается в спальную зону размером около 2 метров в длину и 1,3 метра в ширину.

Чтобы лечь ровно, достаточно убрать подголовники и сдвинуть кресла вперед, а образовавшийся зазор закрыть матрасом или рюкзаками. При росте до 195 см здесь вполне комфортно, и для двоих места хватает – автолюбители уже опробовали это на практике.

Hyundai Inster

Единственное, о чем стоит помнить: толстый матрас «съедает» высоту потолка, так что лучше выбрать тонкий топпер.

Но главный козырь Инстера – электрическая начинка. В машине есть режим стационарного климат-контроля, позволяющий греть или охлаждать салон без вреда для двигателя, причем летом – спасение от жары, осенью – теплый ночлег. А наличие розетки V2L на 230 вольт превращает автомобиль в мобильную электростанцию: можно подключить чайник, гриль или даже пылесос.

Батареи на 49 кВт·ч хватает на 360-370 км пути, а быстрая зарядка до 80% занимает всего полчаса.

При этом крыша выдерживает до 100 кг груза, что позволяет установить бокс для кемпинговых стульев и столика, освободив место в салоне.

Базовая версия «Prime» стоит от 30 850 евро – и это, пожалуй, самый доступный способ получить полноценный электрокемпер для города и коротких вылазок на природу.

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