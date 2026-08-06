Новое жесткое ограничение: РЖД прекратит продажу билетов одной категории россиян

Минтранс утвердил новые правила перевозок РЖД с 1 сентября 2026 года

Осень в этом году принесет пассажирам РЖД целый ряд перемен. Новые правила перевозок, утвержденные Министерством транспорта, вступают в силу 1 сентября 2026-го. Главный фокус – облегчить передвижение тем, кому приходится путешествовать в инвалидных колясках, хотя затронет это и остальных.

Раньше на места с особым оснащением для пассажиров с инвалидностью мог позариться любой. Теперь эту лавочку прикрывают: купить билет на такое место сможет только человек, который действительно передвигается в кресле-коляске. В общую продажу эти кресла больше не попадут.

Доказывать свое право бумажками из поликлиники не придется. Достаточно ввести паспортные данные и СНИЛС – проверка пройдет через государственную информсистему автоматически.

Спецместа для инвалидов-колясочников: что изменилось

Кстати, пассажиры с инвалидностью, которым коляска не нужна, тоже сохранят доступ к специализированным местам. Но есть заковырка: оформить проездной они смогут не раньше чем за 10 суток до даты отправления.

Такой временной люфт сделали не просто так. Пока билетная касса открыта за 90 суток, все спецместа останутся свободными именно для колясочников. Тем, кто привык выкупать их сильно заранее, придется менять тактику.

Сопровождающих тоже коснется ужесточение. Занимать оборудованное место без самого пассажира с инвалидностью теперь запрещено. Более того, билет для сопровождающего оформляется исключительно одновременно с билетом того, кому нужна помощь – иначе никак.

Обязательное информирование и возврат билетов через интернет

Для всех путешественников в поездах дальнего следования вводится еще одно обязательное требование: указывать при покупке номер телефона или e-mail. Это не бюрократический каприз. Если рейс отменят, изменят маршрут или подадут другой состав, предупреждение придет именно на этот контакт. Так что о неприятностях вы узнаете не на перроне, а заблаговременно.

Любителям пригородных электричек, наоборот, дали послабление. Доисторическое правило, по которому вернуть билет с указанием места можно было только через окошко кассы, уходит в прошлое. Теперь возврат доступен в мобильном приложении или на сайте перевозчика. Деньги вернут по той же схеме: больше чем за два часа до отправления – полную стоимость минус сбор, меньше чем за два часа – половину.

Все перечисленные новшества запустят с первого дня осени 2026 года. Особенно внимательными стоит быть тем, кто передвигается с ограничениями, – лучше изучить детали заранее, чтобы не оказаться без билета в нужный момент.

О том, какие нарушения нашли у грузовиков Dongfeng и Zoomlion, «За рулем» уже писал.

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