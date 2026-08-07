Российский кроссовер с запасом хода 876 км, панорамной крышей и системой кругового обзора – уже в продаже
UMO объявляет о старте бронирования нового полноразмерного гибридного кроссовера D-сегмента для частных клиентов, раскрывая стоимость и перечень оснащения.
Полноприводная модель предлагается в двух версиях: Max по цене от 4 990 000 рублей и Ultra – от 5 490 000 рублей с учетом действующих субсидий.
В оснащение всех модификаций интегрированы экосистема Яндекса и голосовой помощник Алиса, обеспечивающий управление навигацией, мультимедиа и бортовыми функциями (климат-контроль, подогрев/массаж кресел, люк, подсветка).
Автомобиль оснащен обновленными Яндекс Картами с отображением онлайн-светофоров, разделенным интерфейсом навигации и мультимедиа, проекционным дисплеем HUD с выводом маршрута, а также функцией удаленного голосового управления через умную колонку ( технология Home-to-Car).
Базовая комплектация Max уже включает панорамную крышу, 15,6-дюймовый экран мультимедиа, систему кругового обзора 360°, комплекс ассистентов водителя, а также подогрев, вентиляцию и массаж передних сидений.
Топ-версия Ultra дополнена автопарковщиком, отделкой из кожи наппа и замши, матричными фарами с анимацией, массажем второго ряда, 27-дюймовым HUD и премиальной аудиосистемой мощностью 1640 Вт (22 динамика).
Кроссовер адаптирован к российскому климату: расширенный зимний пакет (обогрев руля, всех сидений, лобового стекла, форсунок и зеркал) входит уже в «базе». Последовательная гибридная установка REEV развивает 340 л.с., при этом транспортный налог рассчитывается исходя из мощности электромоторов (122 л.с.). Запас хода на полном баке и заряде батареи достигает 867 км.
Оформить предзаказ и изучить детальные спецификации можно на официальном портале бренда.
Ранее «За рулем» рассказал о мощном кроссовере с запасом хода 890 км и субсидией от государства, который уже продается в России.
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