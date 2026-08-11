Спрос на гибриды растет в России: каковы их плюсы и минусы

Эксперт Ломанов предупредил о рисках для гибридов российской зимой

Холодный климат может снижать эффективность и срок службы батарей гибридных автомобилей из-за повышенной нагрузки на энергосистему, рассказал автоэксперт Андрей Ломанов.

При этом спрос на такие машины в России быстро растёт. В 2022 году было продано 462 гибрида, в 2023-м — около 10 тыс., в 2024-м — 40 тыс., а только за первое полугодие 2026 года — почти 31 тыс. В июле их доля достигла 9% российского авторынка.

Среди преимуществ подключаемых гибридов Ломанов выделил большой запас хода, возможность использовать как топливо, так и электричество, а также хорошую динамику. Некоторые современные модели способны проехать без дозаправки и подзарядки до 1,5 тыс. км.

К недостаткам эксперт отнес ограниченный ресурс аккумуляторов и высокую стоимость их замены. По приведённой оценке, батарея может служить около пяти-семи лет, а её замена — стоить до половины цены автомобиля.

Ломанов также отметил неопределённость относительно долговечности гибридов при длительной эксплуатации в российских условиях. По его мнению, если такие машины докажут удобство и надёжность, у них есть хорошие перспективы на российском рынке.

Ранее «За рулем» уже рассказал о планах по сборке в России трёх внедорожников.

Понравилась публикация? Тогда добавьте «За рулем» в список интересных источников:



1. Откройте https://google.com...

2. В строке поиска введите ZR.RU

3. Поставьте галочку напротив Готово – остаемся на связи!