В России начнут собирать три добротных внедорожника: подробности

Завод «Автотор» начнет сборку внедорожников Tank 400, Tank 500 и Haval H9

Сразу три внедорожника GWM под брендами Tank и Haval прошли финальную стадию сертификации в нашей стране, получив Одобрение типа транспортного средства. Формальности позади – Haval H9, Tank 400 и Tank 500 сходят с документов и готовятся встать на конвейер в Калининграде.

По сути, это расширение уже существующего проекта. На местном предприятии « Автотор» ранее освоили выпуск Tank 300, а теперь гамму пополнят три более крупные рамные модели. О завершении бюрократических процедур на днях сообщил профильный Telegram-канал «Автопоток».

Причем модельный ряд окажется на удивление разнообразным по части техники. Обе новинки семейства Tank сертифицированы не только с традиционными бензиновыми моторами, но и в гибридном исполнении. Haval H9, помимо привычного бензинового агрегата, неожиданно обзавелся версией на тяжелом топливе.

Tank 400

Tank 400 выделяется нарочито брутальной внешностью при внушительных габаритах: 4985 мм в длину, 1960 мм в ширину и 1905 мм в высоту. Колесная база достигает 2850 мм, а клиренс составляет 235 мм.

Ранее такие машины везли к нам исключительно из Китая. Сейчас россиянам доступен вариант с 2-литровым турбобензиновым двигателем мощностью 245 л. с., 9-ступенчатым автоматом и полным приводом.

Представители марки уже намекали на скорый выход гибридной комплектации Hi4-T под названием «Техно Премиум». Силовая установка там комбинированная: 2-литровый ДВС на 231 силу и 163-сильный электромотор. Суммарная пиковая отдача тандема достигает 394 л.с., а крутящий момент составляет 750 Нм. Батареи емкостью 37,1 кВт·ч хватит примерно на 110 км пробега на чистом электричестве.

Бензиновый «Премиум» сейчас предлагают за 6 299 000 рублей, а за гибрид просят 6 999 000. Правда, повлияет ли на эти цифры перевод производства под Калининград, пока не ясно.

Tank 500

Флагманский Tank 500 по габаритам еще крупнее: 5078 х 1934 х 1905 мм при тех же 2850 мм между осями. Дорожный просвет чуть скромнее – 224 мм. Зато выбор силовых агрегатов поистине королевский.

На выбор дают три схемы. Классический гибрид – это связка 2-литрового мотора и электродвигателя с общей 30-минутной мощностью 299 л.с. и аккумулятором на 1,75 кВт·ч без розетки. Такая модификация укладывается в 8,5 л на сотню. Версия с подзаряжаемым гибридом выдает те же 394 силы, что и аналогичный Tank 400, и расходует около 2,1 л на 100 км. Наконец, топовый бензиновый вариант оснащен 3-литровым V6 мощностью от 299 до 354 л.с., потребляя при этом 11,5 литра топлива. Коробка везде 9-ступенчатая, автомат.

Интересная деталь: после постановки на конвейер в России эту модель омологировали как с пяти-, так и с семиместным салоном. Ценник на машины 2026 года лежит в границах от 7 199 000 до 9 199 000 рублей.

Haval H9

Самой же любопытной новостью для поклонников марки стало возвращение дизеля. Когда-то Haval H9 на тяжелом топливе ушел с нашего рынка – всему виной резкий скачок утильсбора и низкий спрос. Локализация сборки и текущая экономическая ситуация, видимо, заставили компанию пересмотреть стратегию.

Под капотом у дизельного рамного внедорожника расположился 2,4-литровый турбомотор производительностью 186 лошадиных сил. Работает он в паре с 9-диапазонным гидротрансформатором и в смешанном цикле расходует 9,1 литра горючего.

Бензиновый вариант обходится 2-литровым двигателем и 8-ступенчатым автоматом. Заявленный аппетит у такой версии повыше – 10,6 литра на 100 км пути.

Кузов у «девятки» довольно коренастый: 4950 мм от бампера до бампера, 1976 мм в ширину и 1930 мм в высоту. Колесная база и дорожный просвет идентичны старшему «Тэнку» – 2850 и 224 мм соответственно. Официальные розничные цены на автомобиль стартуют с отметки 4 799 000 рублей и достигают 5 299 000 рублей.

О надежном полноприводном «японце» «За рулем» уже рассказывал.

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