В России начали продавать надежного полноприводного «японца» с адекватной ценой

Кроссоверы Mitsubishi ASX поставляют в РФ из ОАЭ с ценами от 2,25 млн рублей

Похоже, в сегменте доступных паркетников на российском рынке появился неожиданный, но хорошо забытый игрок. Речь о Mitsubishi ASX – модели, которая когда-то продавалась у нас официально, а теперь возвращается обходными путями через Эмираты. И, что любопытно, прайс на нее оказался ниже, чем у многих «китайцев».

Mitsubishi ASX

В ОАЭ такой автомобиль стоит от 1 600 000 рублей в пересчете. Частные дилеры и фирмы везут машины под заказ и предлагают уже с учетом всех затрат. Минимальный ценник в России зафиксирован на уровне 2 251 800 рублей. Для сравнения: базовый Geely Cityray потребует минимум 2 869 990 рублей, а переднеприводный Belgee X50+ в самой простой версии обойдется в 2 319 990 рублей. Даже локализованный Tenet T4L просят от 2 279 000 целковых – и это без полного привода.

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По сути, «японец» начинает играть на поле, где правят бал доступные кроссоверы с двумя ведущими колесами. Причем зачастую он действительно выходит дешевле.

Самые демократичные условия сейчас готовы предложить в Омске. Местные продавцы выкатили стартовую планку в те самые 2 251 800 рублей, давая на выбор несколько передне– и полноприводных комплектаций. В Воронеже, кстати, переднеприводный кроссовер согласны привезти за 2 300 000 рублей, попадая под льготный утильсбор.

Если же хочется получить все четыре ведущих, то в Твери и Благовещенске такой вариант встанет на 100 тысяч дороже. Встречаются и предложения «в наличии» с уже уплаченным коммерческим сбором и оригинальным ПТС. Например, в Саратове прямо сейчас можно забрать моноприводный ASX как раз за 2 300 000 рублей.

Интерьер Mitsubishi ASX

Вообще, география поставок куда шире. Под заказ машины везут в Санкт-Петербург, Симферополь, Москву, Ижевск, Самару, Сыктывкар, Нижний Новгород и Пермь. Тем, кто не хочет ждать, саратовские дилеры готовы отдать автомобиль за 2 990 000 рублей. А в Тюмени, где сформирована целая партия кроссоверов разных цветов, за экземпляры просят уже от 3 150 000 рублей.

Ближневосточное исполнение сложно назвать аскетичным. В машинах ставят кожаную оплетку руля с кнопками мультимедиа, климат-контроль, полноценную медиасистему с большим тачскрином и несколько USB-разъемов. Добавьте к этому бесключевой доступ, круиз-контроль с ограничителем скорости и легкосплавные диски. Некоторые версии между прочим могут похвастать еще и панорамной крышей с кожаными креслами.

Под капотом у всех автомобилей – 150-сильная атмосферная «четверка» объемом 2,0 литра. Трудится она в паре с бесступенчатым вариатором, без каких-либо альтернатив.

О появлении в России новых Toyota RAV4 по приятным ценам «За рулем» уже сообщал.

Если вы выбираете автомобиль с пробегом, то перед покупкой обязательно проверьте его по VIN или госномеру. Это избавит вас от массы возможных проблем после покупки.

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