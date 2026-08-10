Капсулы откладываются: каким будет плацкарт в будущем?

РЖД показали концепт плацкартного вагона габарита Т с увеличенными полками

В российских поездах плацкартный вагон давно уже не просто способ перемещения из пункта А в пункт Б, а прижился как культурный феномен. Понятно, почему любые новости о его модернизации вызывают бурные споры. 9 августа РЖД рассекретили актуальный, уже пятый по счету, вариант вагона габарита Т, и есть все основания полагать, что именно он отправится в серию к 2027 году.

Места внутри станет заметно больше. Сам кузов шире за счет габарита Т, а поперечные полки прибавят 14 см в длину и 3 в ширину. Боковые места тоже подрастут: плюс 10 и 4 сантиметра соответственно. Всего планируют размещать 58 пассажиров, причем в вагоне установят душевую кабину и два туалета. Сама планировка остается классической, но разработчики добавили туда шторки, знакомые путешественникам по проектам «Иппиарт» и «Вагонреммаш», а дизайн частично перекочевал из купейных вагонов того же габарита.

По мелочам тоже интересно. На столиках появятся площадки для беспроводной зарядки, над каждой полкой смонтируют персональный светильник и воздуховоды. Специальный вырез на третьей полке придумали для того, чтобы человек, сидящий на второй, не бился головой; правда, логичнее было бы разместить его ближе к окну, но что есть, то есть. Верхнюю полку снабдили перекладиной для поклажи, и на демонстрационном образце она складная – это должно избавить сидящих внизу от вечного страха удариться макушкой.

В целом концепт пока не дотягивает до уже существующих вагонов по некоторым пунктам. Убраны верхние столики и складные фиксаторы на краях полок, нет бортиков на третьих полках, куда обычно летит багаж. Исчезли розетки наверху, хотя сегодня в плацкарте туда часто выводят USB-разъемы, да и крючков для одежды не видно. Впрочем, это объясняется форматом макета – перед нами упрощенная версия финального продукта.

А капсульные компоновки, похоже, откладываются в долгий ящик. Первый габаритный вагон показали еще в 2020 году, и с тех пор перебрали кучу вариантов – включая очень смелые «капсульные» решения. Однако специалисты Федеральной пассажирской компании пришли к выводу, что по эргономике ни один экспериментальный макет не превосходит традиционный плацкарт. В качестве полной замены капсулы не рассматриваются. Их приберегут скорее для отдельных региональных направлений, где поезд идет ночь и люди только спят.

Рисковать большими деньгами ради сомнительной модернизации не хотят, поэтому судьбу новаторской идеи будут решать только после серьезной доработки и нового раунда испытаний с опытными образцами. Между прочим, об этом рассказали на дзен-канале 1520. Все о путешествиях.

Кстати, о просторе в салоне: «За рулем» уже рассказывал на примере Соболя NN.

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