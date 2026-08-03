Соболь NN: с гордо поднятой головой

Именно такое впечатление производит полноприводный Соболь NN, когда идет в потоке по магистрали

К настоящему моменту мы накатали чуть более 12 тысяч километров. До отметки «20 000» осталось меньше половины. Надо сказать, автомобиль из Нижнего Новгорода нас нисколько не разочаровал. Пока основная часть ресурсного теста проходит по городским мостовым и скоростным магистралям Подмосковья.

Наличие полного привода, естественно, привело к поднятию передней части автомобиля. В этом есть плюсы. В дождь брызги не облепляют задние двери. Да и расход дизтоплива для высокой, под два половиной метра, машины при средней скорости 95 км/ч составляет всего 13 л на 100 км.

Наличие круиз-контроля заметно облегчает работу водителя. Установив автоматические режимы работы «дворников» и световых приборов, можно о них совершенно забыть. Стеклоочистители запустятся при первых каплях дождя, а свет будет включаться в зависимости от освещенности.

Несколько слов о максимальной скорости Соболя. По паспорту она составляет 120 км/ч. Но машина легко бежит и 130, и при этом тахометр лишь приближается к 3000 оборотов в минуту. Значит, запас еще есть! Но не будем выжимать из нижегородского «зверька» все соки. Хотя знать, на что он способен, нужно.