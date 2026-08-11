3,9 секунды до сотни: у Mitsubishi появилась новая модель

Mitsubishi представила электрический хэтчбек ASX VR–e

Mitsubishi ASX VR-e – так называется свежая электрическая пятидверка, которую японская марка готовит специально для австралийского рынка. Старт продаж намечен на четвертый квартал 2026 года, а вот прайс пока держат в секрете.

Корни из Тайваня

Вообще говоря, за японским шильдиком скрывается машина, уже знакомая под именем Foxtron Bria. Внешне новинка от Mitsubishi полностью повторяет тайваньский оригинал, отличаясь разве что логотипами и надписями. Причем стоит отдать должное экстерьеру: над обликом работало легендарное итальянское ателье Pininfarina.

Сама марка Foxtron появилась в 2020 году усилиями производителя электроники Hon Hai Precision и автомобильной компании Yulon Motors. Летом 2025-го началась кооперация с Mitsubishi, и теперь мы видим ее логичное продолжение в виде ребейджа.

Внешность у ASX VR-e получилась довольно броская. Во всю ширину передка тянется светодиодная полоса, сзади красуется массивный спойлер, а дверные ручки сделали утопленными – в угоду аэродинамике и стилю.

Кнопки в почете

Заглядываем в салон. Картина знакомая: миниатюрный цифровой щиток приборов и отдельно стоящий тачскрин мультимедиа. Кстати, приятный сюрприз для тех, кто не готов променять тактильные ощущения на бесконечные сенсоры – проектом предусмотрели солидный арсенал обычных физических кнопок и переключателей.

Mitsubishi ASX VR-e

В Австралии хэтчбек предложат сразу в четырех исполнениях: LS, Aspire, Exceed и GSR. Технические данные, правда, пока официально не раскрыты. Но, если отталкиваться от донорской модели, сюрпризов можно не ждать.

Скорее всего, силовая линейка перекочует прямиком с тайваньской Bria. Напомним, та доступна исключительно в электрическом исполнении. Диапазон мощности простирается от 229 до 400 лошадиных сил, а привод возможен как на переднюю ось, так и на обе оси сразу. В самом мощном варианте разгон до 100 км/ч, по заверениям создателей, занимает 3,9 секунды.

Mitsubishi ASX VR-e

Ранее «За рулем» рассказывал о преимуществах и недостатках электрических и гибридных автомобилей.

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