Продажи «японцев» взлетели в России: почему так происходит

Mazda CX–5 и Toyota RAV4 стали хитами параллельного импорта: в чем причины

В июле дилеры продали 3724 новых автомобиля Toyota и 3090 машин Mazda – по сравнению с тем же периодом 2025-го японские автомобили показали взрывной рост. По информации «Автостата», Toyota прибавила 35,8%, а Mazda и вовсе улетела в космос на 448,8%. Если же смотреть статистику за семь месяцев, то реализовано 20 356 и 14 821 штук соответственно, с общим приростом в 86,4% и 669,9%.

Главная причина – утильсбор

Андрей Еременко, возглавляющий управление автокредитования Инго Банка, объясняет «РГ» этот всплеск просто: всю картину определяет итоговая цена и налоговая нагрузка.

«Дилеры привозят машины, которые собирают на заводах в Китае. Весь рост случился буквально за счет двух моделей – кроссоверов Mazda CX-5 и Toyota RAV4. Например, на долю модели CX-5 пришлось более 94% всех июльских продаж марки Mazda. Привозят специально версии с моторами до 160 лошадиных сил. На такие машины государство разрешает платить утильсбор всего 3400 рублей. Если взять двигатель чуть мощнее, сбор сразу вырастает до 800 тысяч рублей, и покупать машину становится бессмысленно», – говорит он.

По сути, предприниматели нащупали идеальную лазейку: под капотом прячется умеренный агрегат, и покупатель платит символический сбор, а не баснословные деньги.

Автоэксперт Игорь Кондрашов, в свою очередь, уверен, что резкий подъем японских марок через параллельные каналы (в том числе из Китая) – это инерция и колоссальная лояльность аудитории в РФ. Многие водители, пересев однажды на Toyota или Mazda, при обновлении гаража просто не хотят экспериментировать. Для них эти названия – синоним качества и беспроблемной эксплуатации. «Многие автомобилисты, ранее владевшие автомобилями Toyota или Mazda, при смене машины предпочитают возвращаться к привычным и проверенным маркам. В сознании потребителя во всем мире Toyota остается синонимом максимальной надежности и высокого качества сборки, по которым японский автопром пока опережает массовый сегмент из КНР. Однако ключевым определяющим фактором на российском авторынке всегда оставалась и остается цена», – подчеркивает Кондрашов.

Кредитов нет, наличные есть

Александра Пригарнева, руководитель компании SK Auto Trading, замечает, что привязанность россиян к японским маркам никуда не делась – поменялся лишь портрет популярных авто. В Москве и европейской части страны, вплоть до Урала, правый руль для многих до сих пор психологический барьер. Поэтому и раскупают не «чистокровных» праворульных «японцев» с аукционов, а леворульные варианты Toyota и Mazda, приходящие совсем с другого направления.

Впрочем, Еременко предупреждает: этот бум не вечен. «Такие машины сейчас покупают только те, у кого есть вся сумма наличными. Дело в том, что на японские авто нет дешевых кредитов и скидок от заводов. Как только у людей закончатся отложенные наличные деньги или государство поднимет налоги на ввоз, эти продажи сразу упадут. Та же Mazda CX-5 или Toyota RAV4 останутся редким товаром для покупателей», – считает он.

Взглянем-ка на цифры. По данным «Автостата», доля глобальных марок (исключая российский, китайский и белорусский автопром) на рынке новых легковушек в июле достигла рекордных 15% – продано 18,3 тыс. единиц.

География и конкуренция

Что касается импорта свежих авто до трех лет, то общий объем за июль составил 44,4 тысячи штук, подскочив на 57% относительно прошлогодних 28,3 тыс. Роман Тихомиров, специалист по автомобильному маркетингу, комментирует ситуацию трезво: публика получила привычные модели с понятным характером и отличной ликвидностью за адекватные деньги. «Китайским брендам не нужно паниковать: у них шире линейки, официальная гарантия и дилерская сеть. Но им стоит учесть, что одних скидок и опций недостаточно: покупатель готов доплачивать за доверие и остаточную стоимость», – добавляет он.

Прямо скажем, логистика тоже интересная. Почти половина альтернативного импорта едет к нам напрямую из Китая – это 46%. Главным перевалочным хабом остается Киргизия с 31% поставок. Причем непосредственно из Японии везут всего 7% машин, через Беларусь – 6%, а еще 5% – из Южной Кореи.

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