Легендарный «Крузак» с почти нулевым пробегом ищет нового хозяина. Но ценник удивляет

Почти новый Land Cruiser 200 из 2014 года продают в Москве за 9,4 млн рублей

В столице появилось необычное предложение для поклонников надежных рамных внедорожников.

На продажу выставили Toyota Land Cruiser 200, выпущенный еще в 2014 году. Главная исобенность автомобиля – его «возраст» совершенно не соответствует состоянию: за почти 12 лет владелец проехал на нем всего 11 358 километров, что для такого тяжеловеса практически равноценно заводской консервации.

Land Cruiser 200

Машина представлена в эксклюзивной версии Brownstone, которая отличается отделкой коричневой кожей и особым декором. Под капотом внедорожника установлен 4,5-литровый дизельный мотор мощностью 235 л.с., который работает вместе с автоматической коробкой передач и полным приводом.

Продавец готов показать автомобиль на юго-западе Москвы, однако настоятельно просит не беспокоить перекупщиков из автосалонов.

Правда, стоимость этого экземпляра с зашкаливает – 9 400 000 рублей. Несмотря на почтенный год выпуска, продавец уверен, что низкий пробег и лимитированная комплектация оправдывают запрашиваемую сумму.

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