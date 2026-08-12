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Стали известны цены и комплектации новейшего Lexus ES

Самый доступный Lexus ES 2027 в гибридной версии будет стоит от 4,2 млн рублей

Восьмое поколение седана Lexus ES пережило существенное обновление – компания полностью отказалась от традиционных двигателей внутреннего сгорания. пресс-служба марки сообщила, что модель 2027 модельного года отныне доступна исключительно в гибридном и полностью электрическом исполнении.

Гибридная система шестого поколения устанавливается на версию ES 350h. В ее основе лежит 2,5-литровый четырехцилиндровый мотор, а суммарная отдача силовой установки достигает 244 лошадиных сил. На выбор предложат передний или полный привод. Кстати, полноприводная модификация AWD получила на заднюю ось дополнительный электродвигатель мощностью 54 л.с.

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Электрический выбор: от 224 до 380 л.с.

На единой платформе построили сразу две батарейные модификации – ES 350e и ES 500e. Обеим досталась тяговая батарея емкостью 74,7 кВт·ч, интегрированная в пол под салоном. Базовая «электричка» ES 350e переднеприводная. Зато у более мощной ES 500e электромоторы стоят на обеих осях.

Любопытны и визуальные различия между версиями. У гибридов на кузове сохранен традиционный лючок бензобака, тогда как у электрокаров на его месте расположился зарядный порт. Передняя часть BEV-модификаций также выглядит иначе: дизайнеры сделали ее более обтекаемой и свели к минимуму количество воздухозаборников.

Между тем, салон по оснащению унифицирован. Цифровая приборная панель на 12,3 дюйма и мультимедийный комплекс Lexus Interface с 14-дюймовым тачскрином входят в стандартное оборудование всех версий. В перечень базового функционала вписали и продвинутый комплекс активной безопасности Lexus Safety System+ 4.0. На деле этот набор объединяет ассистента удержания в полосе, адаптивный круиз-контроль, систему предотвращения столкновений и распознавание дорожных знаков.

Пакеты, цены и старт продаж отдельно стоящих опций тоже найдутся. Для регионов с холодным климатом предназначен Cold Area Package – он добавляет обогрев зоны стеклоочистителей, омыватель фар и усиленный подогрев сидений. В пакет Convenience Package среди прочего включены мониторинг состояния водителя, система помощи при парковке с автоматическим торможением и функция обнаружения пешеходов сзади.

Прайс-лист на новинку уже известен. Самый доступный гибрид ES 350h в исполнении Premium стартует с отметки $51 200. В пересчете по курсу на 11 августа 2026 года это примерно 4,2 миллиона рублей. Если же захочется максимальной комплектации, то топовый электрический ES 500e Luxury AWD обойдется в $60 405, что почти достигает планки в 4,98 миллиона рублей.

В целом, модель преобразилась радикально. Публике обновленный ES впервые продемонстрировали еще в 2025-м на Шанхайском автосалоне, и тогда его дизайн шокировал поклонников марки: автомобиль обзавелся острыми гранями и агрессивными акцентами, которых серия не знала с седьмого поколения. Главный технический сдвиг – полный уход от чистого ДВС в пользу гибридных и электрических технологий.

Еще об одной японской новинке в России «За рулем» рассказал ранее.

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Источник:  Autonews
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