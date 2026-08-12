Надежнее и дешевле «китайцев»: в России появился новый японский кроссовер

Honda Vezel из Японии и Китая предлагаются в РФ с ценами от 1,6 млн рублей

На российском рынке появился еще один интересный вариант для покупателей, которые присматриваются к бюджетным кроссоверам, – Honda Vezel. Модель доставляют как прямиком из Японии, так и через Китай. Правда, японский вариант идет с правым рулем. У себя на родине такой автомобиль стоит от 1,44 млн рублей в пересчете. А вот конечная цена с учетом доставки, растаможки и прочих расходов сразу вырастает – минимум до 1,6 млн рублей.

Honda Vezel

Ориентироваться на эти цифры можно, если вы заказываете кроссовер где-нибудь во Владивостоке или Хабаровске. В базовую комплектацию, как правило, уже включены кожаная отделка руля с кнопками управления, мультимедийная система с сенсорным экраном, климат-контроль, круиз-контроль, литые диски, бесключевой доступ и запуск двигателя кнопкой. В общем-то, набор довольно приличный. Если же пройтись по владивостокским объявлениям, то там найдутся предложения о поставке новых праворульных машин под заказ за 2 150 000 рублей.

Как с этим обстоят дела у прямых конкурентов? Возьмем для сравнения компактный Tenet T4 калужской сборки. После недавнего августовского подорожания даже самая простая его версия обойдется в 2 279 000 рублей. Модель Jeland J6, которая недавно обзавелась полным приводом, стартует от 2 290 000 рублей. А за Haval Jolion с роботизированной коробкой передач придется выложить как минимум 2 449 000 рублей – и это по самым скромным прикидкам.

Леворульные кроссоверы китайской сборки, на удивление, ценятся дороже. В Красноярске такой Vezel готовы привезти минимум за 2 000 000 рублей, ну а купить его со склада – уже за 2 250 000 рублей. В Кемерово машину и вовсе не предложат дешевле 2 200 000 рублей, причем даже если вы готовы подождать заказ. Получается, что праворульный импорт из Японии дает реальную возможность сэкономить.

Хотя посмотрите на другие города и цены уже не кажутся такими скромными. Праворульный Honda Vezel можно купить из наличия в Южно-Сахалинске за 2 500 000 рублей, в Уссурийске – за 2 650 000, в Чите – за 2 688 000, а в Благовещенске – за 2 725 000 рублей. Относительно партий из Китая, леворульные варианты тоже распределились по регионам: в Иркутске – 2 600 000 рублей, в Тюмени – 2 729 000, в Новосибирске – 2 790 000 рублей.

Интерьер Honda Vezel

Что же скрывается под капотом? Все без исключения Honda Vezel вне зависимости от рынка оснащают 1,5-литровым бензиновым «атмосферником». Японская версия выдает 118 лошадиных сил и 142 Нм крутящего момента, а вот китайский вариант чуть бодрее – 124 силы и 145 Нм. В паре с мотором трудится вариатор, привод может быть передним или полным – тут уж зависит от комплектации.

Кстати, это далеко не первый случай, когда Vezel оказывается в центре внимания. Некоторое время назад кроссовер официально признали одним из самых надежных автомобилей в Китае по версии местного филиала американского аналитического агентства J.D. Power. В своем сегменте он продемонстрировал абсолютный минимум поломок на сотню машин.

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