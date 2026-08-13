В Россию везут крупный современный кроссовер с большим количеством версий

Большой кроссовер Xpeng G9L появится на российском рынке в 2027 году

Продажи просторного пятиместного Xpeng G9L на российском рынке – вопрос, похоже, решенный. Дилерская сеть «Рольф» в лице директора по новым автомобилям Николая Иванова оценивает шансы увидеть эту модель у нас уже в горизонте 2027 года.

По сути, окончательное решение упрется в несколько факторов. Среди них – глобальная стратегия самого производителя, процесс обязательной сертификации и конкретные параметры экспортных поставок.

Xpeng G9L

На китайском рынке автомобиль вызывает интерес прежде всего балансом между оснащением и стоимостью. Клиентам в КНР доступны как полностью электрические, так и гибридные модификации.

С электрическими все понятно. Базовый заднеприводный вариант оснащается одним мотором на 367 л.с. и способен преодолеть без подзарядки 702 км. Для тех, кому нужна уверенность на любом покрытии, существует полноприводная версия с двумя электродвигателями. Ее суммарная отдача достигает 585 сил, а пробег на одной зарядке варьируется от 660 до 755 километров в зависимости от условий.

У гибридных версий история другая. Там трудится 1,5-литровый турбомотор мощностью 150 л.с., который, правда, с колесами напрямую не связан – его задача лишь вырабатывать электричество. Тягу же обеспечивают два электродвигателя на 503 л.с. в сумме. Зато общий запас хода впечатляет куда больше: 1602 км.

Технологичные решения в салоне

Кстати, одна из самых любопытных деталей – передние сиденья, напичканные 91 датчиком давления. Электроника в реальном времени анализирует посадку и с помощью приводов автоматически адаптирует профиль кресла под телосложение человека.

Помимо этого, салон укомплектован холодильником и раскладным столиком. Для пассажиров второго ряда предусмотрели экран на потолке, а водителю помогает продвинутая проекция с дополненной реальностью.

Планы бренда в России

Сама компания XPeng Motors существует с 2014 года. Основал ее Хэ Сяопэн, ранее работавший в Alibaba Group. Сегодня производитель делает основную ставку на электрокары и сложные системы автопилота.

Прайс пока объявлен только на самую богатую комплектацию новинки. В Китае она стоит 259 800 юаней – это около 3,1 млн рублей в пересчете. На российском рынке ценник, естественно, будет заметно выше. В общем-то, машина метит в один сегмент с Zeekr 8X, AUDI E7X и Xiaomi YU7.

Между тем, взаимодействие с маркой ширится. В «Рольфе» подтвердили, что дилерский договор с Xpeng уже готовят к подписанию.

«Поэтому появление новых моделей Xpeng в нашей линейке в перспективе вполне возможно», – резюмировал Иванов.

О том, как китайский автопром ломает стереотипы, «За рулем» подробно рассказывал.

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