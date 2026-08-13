Hyindai представит новую технологичную новинку на автосалоне в Чэнду

Hyundai представит новый электрический фастбек Ioniq V в Китае 21 августа

Премьера электрического фастбэка Hyundai Ioniq V для китайского рынка назначена на 21 августа. Именно в день открытия автосалона в Чэнду. Тогда же объявят цены и откроют возможность оформить предзаказ.

Над экстерьером трудились специалисты именно китайского дизайн-центра Hyundai – отсюда и довольно специфический облик. Капот визуально сливается с лобовым стеклом в общую плоскость, а боковое остекление резко взмывает вверх у кормы. Клиновидный силуэт, кстати, многих сбивает с толку: машину часто воспринимают как компактный минивэн, хотя по факту это фастбэк.

По габаритам модель довольно крупная: 4900 мм в длину, 1890 мм в ширину, 1470 мм в высоту при колесной базе 2900 мм. Палитра кузовных оттенков включает восемь позиций – золотой, фиолетовый, зеленый, серый, белый, серебристый и черный.

Дисплеев здесь много. Широкоформатная цифровая приборная панель соседствует с огромным 27-дюймовым двухсекционным экраном мультимедиа, плюс проекция на лобовое стекло. Мультимедийная система, что характерно, заточена под работу с искусственным интеллектом. Кроме того, на борту заявлена система автономного вождения – ее разработала китайская компания Momenta.

Вес снаряженного автомобиля варьируется от 1707 до 1808 кг. В основе лежит высоковольтная архитектура на 800 вольт.

Базовая модификация использует литий-железо-фосфатный аккумулятор (LFP) емкостью 53,5 кВт·ч от компании CATL. Этот блок питает 188-сильный электродвигатель. Запас хода в зависимости от исполнения лежит в пределах 520-540 км, замеренных по циклу CLTC. Есть и версия с увеличенной дальнобойностью: ее батарея на 66,8 кВт⋅ч (тоже LFP от CATL) работает в паре с более мощным 228-сильным мотором. Такой тандем позволяет проезжать от 620 до 650 км на одной зарядке.

Пока что в Китае сертифицированы исключительно моноприводные варианты. Впрочем, в будущем Hyundai не исключает вывода на местный рынок и полноприводных модификаций.

Ставки для корейской марки очень высоки. Компания пытается отыграть позиции, которые она стремительно теряет в КНР. Статистика, откровенно говоря, не радует: в июле 2026-го продажи Hyundai на китайском рынке составили всего 6610 автомобилей, что на 46,8% меньше показателей годичной давности, согласно China EV DataTracker. Новинке придется биться с серьезными соперниками вроде Xpeng Mona M03 и MG 07.

«За рулем» уже сравнил корейские и китайские автомобили на примере такси.

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