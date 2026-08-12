«Корейцы» против Китая: таксисты выбрали неубиваемые авто

В число фаворитов у таксистов вошли Kia Rio, Hyundai Solaris и VW Polo

Российские таксопарки рассказали о самых выносливых автомобилях для суровой ежедневной эксплуатации. Мнения профессионалов разделились: одни делают ставку на проверенную классику, другие – на новых китайских игроков.

В число фаворитов у перевозчиков уверенно вошли Kia Rio и Hyundai Solaris. Эти модели хвалят за живучие моторы и простую подвеску. Как рассказал эксперт Андрей Капитан, в парках встречаются экземпляры с пробегом под 500 тыс. км, а некоторые «перешагнули» и миллионный рубеж. Благодаря доступным запчастям и простому гидромеханическому автомату ремонт обходится недорого. Вслед за ними в списке надежных значатся Volkswagen Polo, Skoda Rapid, а также более крупные Kia K5 и Hyundai Sonata.

При этом ряд таксопарков активно пересаживается на китайские бренды. Лидерами здесь называют кроссовер Haval Jolion и модели Belgee (X50 и X70). По словам главы Avenue Group Омара Багамаева, при своевременном обслуживании эти машины готовы откатать около четырех лет без серьезных поломок.

Основная интрига рейтинга скрывается в экономике. Корейские и европейские модели выгодно отличаются интервалами техобслуживания: для «корейцев» ТО требуется каждые 13-15 тысяч километров, тогда как «китайцев» нужно проверять уже через 9-10 тысяч. Кроме того, классические седаны легче адаптировать под газовое оборудование. Стоимость запчастей тоже кусается: например, родной бампер на Hyundai может стоить около 1,5 тыс. рублей, тогда как аналогичная деталь для китайской машины тянет уже на 10-15 тысяч.

Впрочем, у китайских автомобилей есть свой козырь – большой ресурс без капремонта. По некоторым данным, Haval Jolion 2022-2023 годов выпуска спокойно проезжают более 300 тыс. километров.

Таким образом, выбор таксистов сегодня – это вечный компромисс между дешевизной обслуживания и современными технологиями, где корейский «старый друг» оказывается лучше нового китайского знакомого в вопросах цены запчастей, а «китайцы» берут технологичностью и запасом прочности на старте.

Понравилась публикация? Тогда добавьте «За рулем» в список интересных источников:



1. Откройте https://google.com...

2. В строке поиска введите ZR.RU

3. Поставьте галочку напротив Готово – остаемся на связи!