С сентября пассажиров РЖД ждут новые запреты: к чему готовиться уже сейчас?

Минтранс утвердил новые правила перевозок с 1 сентября 2026 года

Идентификация пассажира станет обязательной частью бронирования железнодорожных билетов уже с 1 сентября 2026 года – обновленный регламент перевозок утвердило Министерство транспорта. Теперь при оформлении проездного документа придется оставлять номер телефона либо действующий адрес электронной почты. Перевозчику это нужно, чтобы оперативно сообщать людям о переносах рейсов, отменах или заменах составов.

Порядок продажи мест для пассажиров с инвалидностью тоже серьезно пересмотрели. Право первой очереди на специализированные купе официально закрепили за теми, кто передвигается на кресле-коляске.

Остальные маломобильные граждане смогут претендовать на такие места лишь за десять суток до отправления – и только если их никто не выкупил раньше.

Отдельно прописали норму для сопровождающих. Им больше не разрешат занимать профильные места, когда поездка проходит без человека с инвалидностью. По сути, это защищает пассажиров, которым действительно требуется такое оснащение. Между тем, как отмечается в исходной публикации, часть людей уже начала сдавать купленные билеты, опасаясь неудобств при планировании поездок.

Логика новых правил, как объясняют специалисты в сфере транспортной логистики, – убрать дефицит спецмест. Их раньше часто разбирали заранее, из-за чего люди с реальной потребностью оставались без нужной инфраструктуры в поезде. Заодно упростили возврат билетов на пригородные маршруты: теперь оформить его можно дистанционно, не обращаясь в кассу вокзала.

Обновленные требования Минтранса затрагивают не только продажу билетов, но и права маломобильных граждан. Раздача специализированных купе должна стать более точечной и справедливой, без прежней хаотичной брони. Параллельно ускорятся каналы связи между пассажиром и перевозчиком – это направлено на повышение общей прозрачности и информированности людей.

Об аналогичных ограничениях для автомобилистов «За рулем» уже рассказывал.

Понравилась публикация? Тогда добавьте «За рулем» в список интересных источников:



1. Откройте https://google.com...

2. В строке поиска введите ZR.RU

3. Поставьте галочку напротив Готово – остаемся на связи!