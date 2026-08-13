Водителям начали приходить штрафы за 2021 год, которые нельзя обжаловать

В МВД объяснили рассылку штрафов пятилетней давности

Российские водители начали получать на портале « Госуслуги» уведомления о неоплаченных штрафах за 2021 год. Примеры таких сообщений, пришедших автомобилистам, оказались в распоряжении «Известий».

Александр Шумский, возглавляющий экспертный центр «Пробок.Нет», написал в своем Telegram-канале, что ситуация не единичная. По его словам, в уведомлениях не было кнопки «обжаловать» – только предложение сразу оплатить штраф. Причем во многих постановлениях отсутствуют фотографии и описание самого нарушения. Вдобавок сроки давности по этим документам истекли еще в 2023 году.

В Telegram-канале «МВД Медиа» объяснили, что причиной стал сбой в одном из территориальных подразделений полиции Московского региона. Из-за этого часть граждан и получила уведомления о штрафах за правонарушения, совершенные в прошлые годы.

Сейчас специалисты устраняют неполадки. Работу обещают завершить в ближайшее время. После этого будут приняты решения, направленные на соблюдение законных прав и интересов участников дорожного движения.

Во сколько обойдется езда без ОСАГО, «За рулем» уже рассказывал.

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