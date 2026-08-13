Езда без ОСАГО станет особенно дорогой: сколько можно потерять за год

«Сравни»: штрафы при езде без ОСАГО могут превысить стоимость полиса за 3 дня

За 3-4 дня езды без ОСАГО под камерами сумма штрафов может перекрыть среднюю стоимость полиса – такие цифры 12 августа привел ТАСС со ссылкой на расчеты финансового маркетплейса «Сравни».

Средняя цена полиса в 2026 году остановилась на отметке 7152 рубля. Первое автоматическое нарушение обойдется водителю в 800 рублей, повторное – уже в диапазоне от трех до пяти тысяч. При этом закон, ограничивающий наказание одним штрафом в сутки, действует с 23 марта.

Попадаться раз в неделю – и за месяц расходы на взыскания практически сравняются с ценой месячной страховки. На деле за год при такой частоте водитель выложит минимум 156 тысяч рублей, а это, по сути, в 20 раз больше цены ОСАГО.

Если же камера фиксирует отсутствие полиса примерно раз в месяц, сумма штрафов – с учетом первого и последующих выписанных протоколов – догонит стоимость страховки где-то через четыре месяца. Годовой «чек» при таком сценарии окажется около 33,8 тыс. рублей, что все равно превышает цену полиса в пять раз.

Причины задержки и позиция ведомств

Запустить механизм автоматической проверки полисов с помощью дорожных камер планируется с 1 октября 2026 года.

Глава МВД Владимир Колокольцев ранее в августе на заседании Госсовета назвал принятие закона о камерных штрафах за отсутствие ОСАГО поспешным решением. По его словам, главная причина – «отсутствие обеспечения полноты и актуальности данных страховой информационной системы» и технические «несостыковки» в системах, о чем сообщал «Коммерсантъ».

Ранее «За рулем» рассказал о росте числа полисов ОСАГО для такси.

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