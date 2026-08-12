Число полисов ОСАГО для такси резко увеличилось

НСИС: число полисов ОСАГО для такси в РФ выросло в пять раз

Что происходит с рынком? С января по июль 2026-го российские водители заключили 15,4 млн договоров «автогражданки», где в графе «цель использования» значится работа в такси. Такие данные 11 августа предоставила Национальная страховая информационная система. Всего год назад за этот же период речь шла лишь о каждом пятом договоре от нынешнего объема, но теперь прирост пятикратный.

При этом общая сумма собранных премий не столь впечатляет относительно масштаба продаж. Она увеличилась в полтора раза и достигла 7 млрд рублей. Куда интереснее средний чек: он обвалился в 3,4 раза – до 456 рублей. Причина проста: люди перестали покупать дорогие годовые страховки.

Краткосрочные полисы и вовсе творят чудеса. Их количество взлетело в 5,3 раза, фактически заняв почти весь рынок – 15,2 млн экземпляров. Сборы по ним выросли в 4,5 раза, до 3,1 млрд рублей. Конкуренция страховщиков позволила снизить среднюю стоимость короткого полиса на 15%, до 204 рублей. То есть покрытие можно купить дешевле чашки кофе в центре Москвы.

Годовые контракты смотрятся бледно на этом фоне. За отчетный период их оформили 189 тысяч – рост всего на 1,3%. Общие сборы здесь даже просели на 2,5%, составив 3,9 млрд рублей, а средняя премия ужалась до 20,7 тысячи рублей. Судя по всему, таксисты массово сделали выбор в пользу гибкости и экономии.

Кто покупает полисы

Абсолютное большинство договоров оформляют обычные люди. Число соглашений с физическими лицами подскочило более чем в пять раз, до 15,3 млн штук. Премия по ним достигла 5,78 млрд рублей (рост в 1,9 раза), а вот средний ценник рухнул с 1036 до 378 рублей.

Юрлица хоть и показали прирост на 37% (85 тыс. полисов), но в деньгах проиграли. Их общая премия сократилась на четверть, до 1,23 млрд рублей, а средняя и вовсе упала на 45,5%, до 14,5 тысячи.

Ранее «За рулем» рассказал о важных нюансах получения страховой выплаты за угнанный автомобиль.

Понравилась публикация? Тогда добавьте «За рулем» в список интересных источников:



1. Откройте https://google.com...

2. В строке поиска введите ZR.RU

3. Поставьте галочку напротив Готово – остаемся на связи!