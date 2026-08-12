Как получить страховую выплату за угнанный автомобиль? Названы важные нюансы

Страховщик выплатит деньги за угнанный автомобиль, если в салоне остались ключи

Забытые в салоне ключи или приоткрытое окно не лишают права на страховое возмещение при угоне автомобиля. Об этом рассказал старший преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Плеханова Владимир Свечников.

Он пояснил, что Гражданский кодекс освобождает страховщика от обязательств только в одном случае – когда доказан злой умысел владельца, то есть намеренное содействие утрате машины. В остальных ситуациях все работает иначе.

Хотя при имущественном страховании грубая неосторожность порой дает повод для отказа в выплатах, это правило применимо лишь в прямо оговоренных законом случаях. Угон авто к ним, по сути, не относится. Более того, Верховный суд уже разбирался с ситуацией, когда в угнанной машине лежали ключи или документы.

«Верховный суд прямо указывал, что оставление комплекта ключей или регистрационных бумаг в автомобиле по неосторожности само по себе не освобождает страховщика от выплаты, – привел цитату Свечников. – Поэтому формула «оставил ключи в машине и лишился каско» юридически неверна».

С открытыми окнами история чуть сложнее – многое зависит от условий конкретного полиса. Страховая компания может попытаться отказать, сославшись на нарушение со стороны автовладельца, но сама по себе беспечность не считается самостоятельным основанием. Если дело дойдет до спора, окончательное решение останется за судом, резюмировал эксперт.

О другой финансовой инициативе для водителей — возможном возврате скидки на оплату штрафов — «За рулем» уже уже рассказал.

Понравилась публикация? Тогда добавьте «За рулем» в список интересных источников:



1. Откройте https://google.com...

2. В строке поиска введите ZR.RU

3. Поставьте галочку напротив Готово – остаемся на связи!