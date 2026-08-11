В России могут вернуть скидку 50% при оплате штрафов за нарушения ПДД

Депутат Нилов предложил вернуть скидку 50 % на оплату штрафов в течение 20 дней

Вернуть автомобилистам 50-процентную скидку на штрафы ПДД при быстрой уплате предложили в Госдуме. Речь об инициативе, которую озвучил председатель комитета по труду и социальной политике Ярослав Нилов, – правда, с одной оговоркой.

Сэкономить половину суммы, по замыслу депутата, можно будет лишь при условии, что деньги поступят в казну в течение 20 дней после вынесения постановления. Льготный период предлагается удлинить: сейчас на погашение долга дается месяц, но скидка гораздо скромнее – всего четверть от суммы взыскания.

Попутно Нилов настаивает, чтобы «скидочный» механизм не касался злостных нарушителей. Пьяное вождение, выезд на встречную полосу и прочие грубые проступки, по его мнению, не должны предполагать никаких поблажек. Формулировка самого депутата звучала вполне прямо.

«Скидку в 50% стоит вернуть. Однако мы считаем, что для грубых нарушений скидки на оплату штрафов вводить не нужно», – заявил Нилов.

Аргументы сторонников возврата льготы

Что интересно, парламентарий пытается протолкнуть идею уже не в первый раз. Летом 2025 года он вносил похожий законопроект, но тогда Госдума его отклонила. Представители депутата пояснили, зачем вообще нужно возвращаться к старой схеме.

Логика тут простая: чем выше итоговая сумма штрафа и чем меньше дисконт, тем чаще водители тянут до последнего или вовсе игнорируют квитанции. В итоге лавина дел перекладывается на плечи судебных приставов. Возврат 50-процентной скидки, по расчетам Нилова, способен разгрузить ведомства и удержать загруженность специалистов на приемлемом уровне.

Скидки могут появиться и на местном уровне

Заодно в Госдуме задумались о региональных штрафах. Нилов считает, что местным властям стоило бы поощрять оперативную оплату таких взысканий. Самый частый пример – неоплаченная парковка, когда водитель может погасить задолженность быстро и без лишней бюрократии, даже не запуская процедуру обжалования.

«Думаем, что на региональном уровне тоже необходимо предоставлять скидки на штрафы. Допустим, за неоплату парковки», – добавил Ярослав Нилов.

Сейчас же картина такая: своевременно оплатить можно практически любой штраф за нарушение правил, будь то непристегнутый ремень, разговор по телефону в движении, превышение скорости или проезд на красный свет. Только дисконт по факту урезан до 25 процентов, а уложиться нужно в 30 дней. Вернут ли прежние условия – покажет реакция парламента на новое обращение.

Экономия на автомобиле касается не только топлива — о других способах сберечь деньги «За рулем» уже рассказывал.

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