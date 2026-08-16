Как не уставать за рулем в дальней поездке? Советы профессионального гонщика

Автогонщик Роман Русинов объяснил, как сохранить концентрацию в дальней поездке

Снизить усталость за рулем в долгой поездке помогает не только грамотно настроенное кресло и руль, но и контроль климата в салоне, а также то, что водитель ест и пьет. Об этом рассказал призер «24 часов Ле-Мана» Роман Русинов.

По словам гонщика, сидеть за рулем не нужно чересчур расслабленно. Поза должна позволять уверенно управлять машиной и при этом не доставлять неудобств в течение многих часов.

Летом отдельная тема – температура в салоне. Русинов считает, что комфортнее всего держать ее в районе 20 градусов: так тело не перегревается и не замерзает.

Плотный прием пищи перед дорогой или прямо в пути – тоже не лучший вариант. После обильной еды почти всегда накатывает сонливость, а это за рулем опасно.

Что касается перекусов, то здесь гонщик дал конкретную рекомендацию.

«Я бы рекомендовал подготовить какие-нибудь небольшие перекусы. Это могут быть сухофрукты, орехи и вода», – добавил он.

Кофе, кстати, действительно способен взбодрить, но увлекаться им не стоит. Кофеин поднимает уровень стресса, а лишнее напряжение за рулем вряд ли поможет сохранить внимание.

Еще один рабочий способ не терять концентрацию – беседовать с попутчиком. В гонках эту роль во многом выполняет штурман, который постоянно подсказывает водителю про повороты и нюансы трассы. В обычной поездке пассажир тоже помогает: разговор сокращает субъективное время в дороге и не дает провалиться в монотонность длительного движения.

Если же появились первые признаки сонливости, продолжать движение нельзя. Русинов советует немедленно остановиться и отдохнуть.

«Нужно сразу остановиться и хотя бы поспать 10-30 минут. Это крайне важно с точки зрения безопасности, потому что вы не обманете свой организм», – подчеркнул спортсмен.

О том, какие нарушения распознают дорожные камеры, «За рулем» уже рассказывал.

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