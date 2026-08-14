В продажу поступил самый экономичный в мире электрокар с ценой Весты

Geely открыла предзаказы на седан Galaxy TT с ценой от 1,79 млн рублей

Китайский бренд Geely открыл предварительный прием заказов на электрический седан Galaxy TT и одновременно назвал цены. Базовая версия оценена в 145 900 юаней – это 1,79 млн рублей. Топ-комплектация обойдется в 169 900 юаней, то есть 2,09 млн рублей.

Geely Galaxy TT

В основе Galaxy TT лежит особая архитектура электропривода. Инженеры объединили 16 компонентов – мотор, блок управления, редуктор и другие элементы – в единый модуль.

Это решение позволило седану стать рекордсменом по расходу энергии. На каждые 100 километров пути автомобиль тратит лишь 8,2 кВт·ч электричества.

Базовая комплектация оснащается одним задним электродвигателем на 333 лошадиные силы. В топовой версии установлены два мотора, их совокупная мощность достигает 578 л.с.

Длина Galaxy TT составляет 4999 мм, ширина – 1919 мм, высота – 1479 мм. Колесная база равна 2920 мм.

Запас хода у разных версий отличается: от 540 до 725 километров. Емкость батареи CATL не раскрывается, зато известно о поддержке сверхбыстрой зарядки. Всего за 11 минут подключения к зарядной станции батарея пополняется настолько, что седан может проехать дополнительные 400 км. Это очень удобно при дальних поездках.

Для автономного управления седан получил лидар, несколько датчиков и камер. Также установлен производительный процессор Nvidia, который отвечает за обработку данных. Искусственный интеллект анализирует информацию от внешних устройств, за счет чего растет скорость реакции автомобиля на изменения на дороге.

Интерьер Geely Galaxy TT

Салон Galaxy TT может похвастаться панорамным остеклением площадью 1,97 квадратного метра. Оно делает пространство более светлым и просторным. Перед водителем установлены цифровая приборная панель и крупный сенсорный экран. Дополняет их проекционный дисплей с функцией дополненной реальности.

Передние кресла оборудованы вентиляцией и массажем с 14 точками воздействия. Для хранения вещей предусмотрено 37 отсеков, а сзади размещен адаптивный спойлер.

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