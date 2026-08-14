Китайцы показали новый кроссовер за 1,3 млн рублей: его будут собирать в России

Chery начала продажи электрического Fulwin T7 в Китае с ценой от 1,3 млн рублей

В Китае стартовали продажи нового кроссовера Chery Fulwin T7. По данным CarNewsChina, прайс модели находится в диапазоне 109 900-129 900 юаней, что при пересчете составляет ориентировочно 1,3-1,6 млн рублей.

На экспортных рынках машину решили назвать иначе – Lepas L6 EV. Российская версия тоже получила собственное имя: Tenet Plus L6. Ее локальное производство уже налажено, а выход в продажу ожидается совсем скоро. Правда, техническая начинка у «нашего» варианта будет принципиально другой.

Chery Fulwin T7

Китайский Fulwin T7 оснащен электрической силовой установкой на 242 лошадиные силы. Запас хода у него достигает 600 километров, а ведущими являются только передние колеса.

Российский Tenet Plus L6, в свою очередь, предложат с бензиновым турбомотором объемом 1,5 литра. Его отдача – 147 л. с., работает он в паре с шестиступенчатой роботизированной коробкой передач. Базовые версии тоже переднеприводные, однако до конца 2026 года в РФ должна появиться модификация с полным приводом.

Внешне Fulwin T7 и Tenet Plus L6 различаются очень заметно. Причем местная адаптация выглядит эффектнее: у нее нетрадиционная решетка радиатора с узором, напоминающим бриллиантовый, и задние фонари с пиксельной графикой. У китайского собрата обычная оптика вместо двухэтажной, да и привычной решетки у него нет вовсе.

Интерьер Chery Fulwin T7

Что касается интерьера, тут ключевое отличие – экран мультимедиа. В Tenet Plus L6 он расположен вертикально, в стилистике Tesla. Базовая комплектация Fulwin T7 уже включает двухзонный климат-контроль, камеру заднего вида, адаптивный круиз и систему удержания в полосе.

Tenet Plus L6 даже в начальной версии получил беспроводную зарядку для телефона и зимний пакет. Между прочим, это не единственная грядущая новинка: до конца августа 2026 года в России также должны начаться продажи кроссовера Tenet Plus L4.

О других новых кроссоверах для российского рынка «За рулем» уже рассказывал.

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