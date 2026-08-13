Представлены два новых добротных отечественных кроссовера: подробности о моделях

Бренд Tenet Plus представил модельный ряд и поделился планами на 2027 год

12 августа в московском парке Горького, в комплексе «Мечта» на Пушкинской набережной, бренд Tenet Plus устроил первую статическую презентацию своего модельного ряда для журналистов и блогеров. Проект развивается в рамках долгосрочного партнерства холдинга «АГР» и компании Defetoo.

Гостям показали два новых кроссовера – L4 и L6. Центральным событием деловой части стало выступление операционного директора бренда Дмитрия Максимова, который объяснил позиционирование марки, ее философию и планы развития в России. Он также остановился на подходе к дилерской сети и ключевых особенностях обеих моделей.

К концу 2027 года Tenet Plus собирается занять не менее 5,5% российского авторынка. Амбиции подкреплены расчетами на сохраняющийся спрос.

«Мы пришли на российский рынок с серьезными намерениями. Спрос на новые автомобили остается высоким, и это открывает возможности для Tenet Plus, который предлагает элегантный дизайн и современные технологии», – заявил Максимов.

На презентации впервые официально обозначили следующий шаг в развитии линейки. В 2027 году появится автомобиль с последовательной гибридной установкой типа REEV и увеличенным запасом хода. Подробности о характеристиках и сроках выхода обещали сообщить позже.

В основе нынешних L4 и L6 лежит интеллектуальная платформа PMA – PLUS Modular Architecture. Она позволяет использовать бензиновые, гибридные и электрические силовые установки. Высокая жесткость кузова улучшает пассивную безопасность, а также снижает шум и вибрации в салоне. Платформа дает один из самых просторных салонов в сегменте.

Философия марки звучит как «Быть элегантным». Машина здесь – не просто транспорт, а продолжение личного стиля. Гармония формы и технологий, уверенность без показной демонстративности, продуманная эргономика и комфорт в ежедневной эксплуатации – на этих принципах строятся автомобили.

Аудитория бренда – горожане 25-50 лет, которым важны комфорт и технологии в повседневной жизни. Джаз, арт-выставки, прогулки, кофе, падел и йога – такими образами марка описывает стиль жизни своих клиентов.

К 2026 году автомобили будут продавать более 120 дилерских партнеров. Сеть охватит все 16 городов-миллионников и другие крупные населенные пункты страны. Приоритет отдается сервису и доступности обслуживания в регионах.

Tenet Plus L6: характеристики и оснащение

Среднеразмерный кроссовер L6 относится к сегменту C+. Габариты: 4554 мм в длину, 1852 мм в ширину и 1681 мм в высоту. Колесная база – 2700 мм, дорожный просвет – 187 мм.

Tenet Plus L6

Передняя часть выделяется крупной решеткой радиатора с «бриллиантовым узором». Узкие светодиодные ДХО, напоминающие взгляд дикой кошки, усиливают динамичный облик. Интерьер построен на плавных линиях, расходящихся от центральной консоли к дверным панелям.

В зависимости от комплектации L6 может получить мультимедийный комплекс с вертикальным 13,2-дюймовым экраном 2K, процессором Snapdragon 8155 и интерфейсом HMI 5.0. Поддерживаются беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Есть беспроводная зарядка на 50 Вт с воздушным охлаждением, аудиосистема Sony с восемью динамиками и многоцветная подсветка салона.

Интерьер Tenet Plus L6

Для пассажиров второго ряда предусмотрены 911 мм пространства для ног, полностью ровный пол и панорамная крыша площадью 1,2 м². Багажник вмещает от 506 до 1326 литров. В салоне 39 отсеков для хранения, двухуровневый пол багажника и электропривод двери.

Безопасность обеспечивают семь подушек и прочная конструкция кузова: 73,77% деталей изготовлены из высокопрочной стали. В комплекс ассистентов входят адаптивный круиз-контроль, ассистент движения в пробках, системы автоматического экстренного торможения, контроля слепых зон, помощи при смене и удержании полосы, предупреждения об опасности при открытии дверей и интеллектуального управления дальним светом.

Есть система панорамного обзора 540° с функцией «Прозрачное шасси». Все четыре двери отделаны мягкими материалами, а кресла получили анатомический профиль с поясничной поддержкой для водителя.

На старте продаж L6 предложат в комплектациях «Элегант» и «Ультра». Обе версии переднеприводные, с 1,5-литровым турбомотором на 147 л.с. и шестиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями.

До конца 2026 года добавится полноприводная модификация с 1,5-литровым турбодвигателем на 150 л.с. и крутящим моментом 270 Н·м. Ей положена семиступенчатая роботизированная коробка с двумя сцеплениями.

Tenet Plus L4: компактный городской вариант

Компактный кроссовер L4 относится к классу C. Его размеры: 4505 мм в длину, 1820 мм в ширину и 1635 мм в высоту. Колесная база – 2700 мм, над головой запас пространства достигает 995 мм, расстояние между рядами – 861 мм.

Диаметр разворота 10,55 м облегчает маневры на тесных улицах и парковках. При этом салон и багажник рассчитаны не только на город, но и на долгие загородные поездки.

В списке оснащения L4 – багажник на 458-1284 литра, 31 отсек для хранения и вертикальный 13,2-дюймовый дисплей мультимедиа уже в стартовой комплектации. Кузов на 73,77% состоит из высокопрочной стали, предусмотрены шесть подушек безопасности.

Среди электронных помощников – контроль слепых зон, помощь при смене полосы, предупреждение о столкновении сзади и экстренное торможение при движении задним ходом. Есть панорамный обзор 540° с отображением пространства под машиной, система контроля устойчивости к опрокидыванию и подготовка к установке фаркопа.

Tenet Plus L4

Панорамный люк с электроприводом и солнцезащитной шторкой дополняет базовую комплектацию. Кузов покрыт многослойной перламутровой краской.

На старте продаж L4 выйдет в переднеприводных версиях «Стайл» и «Элегант». Под капотом – 1,5-литровый турбированный двигатель TCI с распределенным впрыском топлива на 147 л.с. и 225 Н·м. Коробка – шестиступенчатая роботизированная с двумя сцеплениями.

Зимние опции и цвета

Обе модели адаптировали к российским условиям. В зависимости от комплектации зимний пакет включает дистанционный запуск двигателя, обогрев сидений первого и второго рядов, рулевого колеса, лобового стекла по всей площади, форсунок стеклоомывателя и боковых зеркал.

Защиту в повседневной эксплуатации обеспечивают уплотнители по периметру моторного отсека, тепло– и шумоизоляция капота, а также защита двигателя. Для управления основными функциями комфорта сохранены физические кнопки.

Цветовая палитра включает шесть оттенков, названия которых отсылают к природным образам и благородным материалам. Основной цвет L6 – «Оранжевый рассвет», L4 – «Красный гранат». Также доступны «Белый снег», «Северное серебро», «Черный бархат» и «Серый гранит».

Продажи обоих кроссоверов начнутся в конце августа 2026 года. Точную дату и цены объявят дополнительно.

О кроссоверах нового бренда Tenet Plus «За рулем» уже рассказывал.

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