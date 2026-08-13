Новый бренд Tenet Plus выводит на рынок кроссоверы L4 и L6

В России презентовали два новых кроссовера — L4 и L6 от бренда Tenet Plus

Новый бренд Tenet Plus, за которым стоит холдинг «АГР» и компания Chery — это экспортное имя китайской марки Lepas, которая уже продается в Австралии и Великобритании.

Модели L4 и L6 построены на модульной платформе PMA концерна Chery и имеют одинаковую колесную базу 2700 мм. Младший L4 (длина 4505 мм) предлагается с передним приводом, 1,5-литровым турбомотором (147 л.с., 225 Нм) и шестиступенчатым роботом. Старший L6 (4554 мм) на старте получил аналогичный переднеприводный агрегат, но до конца года появится и полноприводная версия с двигателем мощностью 150 л.с. (270 Нм) и семиступенчатой роботизированной коробкой.

Обе модели адаптированы для российских условий: в зависимости от комплектации предусмотрен расширенный зимний пакет с подогревом сидений первого и второго рядов, рулевого колеса, лобового стекла и форсунок омывателя, а также дистанционный запуск двигателя.

Оснащение включает вертикальный 13,2-дюймовый дисплей мультимедиа, цифровую приборную панель, беспроводную зарядку мощностью 50 Вт, поддержку Apple CarPlay и Android Auto. Для L4 предусмотрены шесть подушек безопасности, для L6 – семь и больший набор электронных ассистентов.

Производство организовано на бывших заводах иностранных брендов: L4 собирают в Сестрорецке (экс- Hyundai Creta), L6 – в Калуге (экс- Volkswagen Tiguan). Пока это крупноузловая сборка – сварка и окраска кузовов в России еще не начались.

Продажи стартуют до конца августа 2026 года (дилерская сеть насчитывает около 120 контрактов), цены пока не объявлены. А в 2027 году линейка должна пополниться гибридной моделью с последовательной силовой установкой типа REEV.

О планах китайских автопроизводителей на ближайшую пятилетку «За рулем» уже рассказывал.