Дело не только в лестнице: почему пассажиры возненавидели двухэтажные поезда?

Пассажиры раскритиковали двухэтажные вагоны РЖД за целый ряд недостатков

Поначалу новинка от «Российских железных дорог» преподносилась едва ли не как прорыв в пассажирских перевозках. Обещания звучали громко: больше билетов, уровень обслуживания выше, а по цене – чуть ли не плацкарт. Однако со временем выяснилось, что громкая реклама и реальное положение дел в таких составах сильно расходятся.

Дело даже не в маркетинге как таковом, а в том, что перевозчик, судя по всему, в первую очередь решил увеличить вместимость поезда. Комфорт при этом отошел на второй план. Достаточно проехать пару станций, чтобы понять: конструкция вагона, мягко говоря, не для всех.

Первый сюрприз ждет еще до посадки. Двери расположены высоко, и внутрь ведут три крутые ступени. Причем это только начало пути. Тем, у кого места на втором ярусе, придется одолеть еще и узкую винтовую лестницу.

По сути, для пожилого человека или пассажира с больным коленом такой подъем превращается в испытание. Блогер с канала «Лайк, Трэвел, Путешествия» говорит об этом прямо: «В двухэтажных поездах есть лестницы, которые неоднократно придется преодолевать во время поездки. Для большинства пассажиров они не станут недостатком, но пожилым людям, а также тем, кто имеет проблемы со здоровьем, придется сложно. Дискомфорт испытают и те, кто везет с собой тяжелые чемоданы».

Ни лифтов, ни пандусов внутри не предусмотрено. Поэтому логика простая: путешествуете с детской коляской или огромным чемоданом на колесиках – занимайте место на первом этаже.

Забрался наверх, и первая реакция – восторг от панорамы. Пейзажи действительно открываются не такие, как из обычного вагона. Но как только состав набирает ход, эйфория у некоторых сменяется тошнотой.

На втором ярусе физически сильнее раскачивает – это особенность конструкции с более высоким центром тяжести. Ощущения хорошо описывает тот же автор тревел-канала: «Когда поезд тронулся, показалось, что немного укачивает. Лично мне было комфортно, но, например, знакомую, которая ехала в соседнем купе, стошнило. Поэтому, если у человека есть к этому склонность, лучше ехать на первом этаже или на обычном поезде».

Тем, кого обычно не укачивает в машине, вряд ли стоит паниковать. А вот людям с чувствительным вестибулярным аппаратом лучше лишний раз подумать перед покупкой билета именно наверх.

Хотя в РЖД настаивают, что ширина полки в двухэтажном купе – стандартные 60 сантиметров, визуально пространство кажется заметно более тесным. Потолок скошен, проход узкий настолько, что разминуться с попутчиком можно, только вжавшись в стену.

Сидеть на верхней полке в полный рост не выйдет. Высокие пассажиры здесь страдают особенно, хотя формально габариты спального места и соответствуют нормативам. Иллюминаторы и особенности конструкции играют злую шутку с восприятием.

Багажная тема – еще одна головная боль. Привычных верхних полок в двухэтажных вагонах попросту нет. Чемоданы предлагается засовывать под нижние сиденья, но когда в купе едет четыре человека, места для сумок начинает катастрофически не хватать. На деле стандартные чемоданы часто туда не влезают, и пассажирам приходится держать вещи буквально на коленях.

Представители РЖД объясняют: конструкция не предусматривает верхних багажных полок, а пространство под нижними местами рассчитано на стандартный багаж. Практика, как это обычно бывает, вносит свои коррективы.

Логика двухэтажного вагона проста: пассажиров вдвое больше, а число туалетов выросло с двух до трех. В утренние и вечерние часы у кабинок выстраиваются очереди. Вдобавок на втором этаже запахи из санузлов легко распространяются по коридору.

Износ интерьера тоже заметен: отделка местами отклеивается, сетки рвутся. Число проводников при этом осталось прежним, хотя людей они теперь обслуживают в два раза больше. Ждать чай или помощь от персонала приходится дольше.

Где же обещанная экономия? Рекламировали билеты по цене плацкарта, но этого так и не произошло. На многих направлениях плацкартные вагоны вообще убрали, а купе в двухэтажном составе стоит столько же, сколько классическое купе, а в фирменных поездах – порой и дороже.

По подсчетам самой компании, себестоимость такой перевозки ниже на 10-12 процентов, однако пассажирам эту выгоду не отдают. Билеты при этом дорожают темпами, которые обгоняют инфляцию.

Нельзя сказать, что все в двухэтажных вагонах плохо. Вид из окон второго яруса завораживает, поездка на ряде маршрутов занимает меньше времени, а туалеты внизу просторнее и чище, чем в привычных составах. Нижнее место на первом этаже по удобству почти не уступает классическому купе.

Впрочем, эти плюсы не отменяют главного: пассажиру приходится мириться с целым набором компромиссов. Верхний ярус не советуют тем, кто боится высоты. Автор канала «Лайк, Трэвел, Путешествия» признается: «Я боюсь высоты, поэтому мне комфортнее ездить на первом этаже таких поездов. Не покупаю билеты на второй этаж намеренно».

Итог простой: первый этаж еще можно рассматривать как сносный вариант, если нет тяжелого багажа и проблем со здоровьем. Второй – скорее аттракцион с видами, чем комфортное место в поезде. Такая конструкция удобна прежде всего самому перевозчику, а не тем, кто платит за билет.

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