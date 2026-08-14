Не тот октан или не тот класс: что хуже — АИ-92 класса 5 или АИ-95 класса 3?

Сравнение бензина АИ-92 класса 5 и АИ-95 класса 3: требования автопроизводителей, гарантия и рекомендации

Так и хочется сказать, что оба варианта плохие! Но это не совсем верно: очень многое зависит от марки автомобиля и года его производства. Ведь топливо стандарта Евро-3 использовалось в РФ до 2013 года. Поэтому, если автомобиль этого года или даже чуть моложе, но ненамного, а также если модель была спроектирована еще раньше, то на все эти тонкости можно не обращать внимания. А наш автомобильный парк – достаточно старый (средний возраст, по «Автостату», – 17 лет), поэтому многих проблема такого выбора не затронет. Катайтесь – и не переживайте.

Для современных автомобилей

Тут и начинаются нюансы. Читаем, к примеру, руководство по эксплуатации Весты:

«Допускаются к использованию только неэтилированные бензины с октановыми числами по исследовательскому методу 92, 95 и 98 единиц следующих марок: "Регуляр Евро-92", "Премиум Евро-95", "Супер Евро-98" по ГОСТ Р 51866-2002 или "АИ-92-К5 (К4)", "АИ-95-К5 (К4)", "АИ-98-К5 (К4)" по ГОСТ 32513-2013. Предпочтительным топливом для вашего автомобиля является бензин с октановым числом 95. Такой бензин позволяет достичь номинальных значений мощности, динамики, экономичности и токсичности. При отсутствии возможности использования бензина с октановым числом 95 допускается использовать бензин с октановым числом не ниже 92».

Вывод следующий. Бензин класса 3 заливать не стоит, а октановое число 92 разрешено как временный альтернативный вариант.

Следующий автомобиль, скажем, Tank. Ему предписан неэтилированный бензин с ОЧ равным 92. Про классы в инструкции ничего не сказано. То же касается автомобилей Exeed.

Гарантия на автомобиль

Инструкция инструкцией, а что думают в представительствах компаний? В последнее время они отвечают довольно неохотно, но некоторые все же отозвались. Вот, к примеру, ответ представителя фирмы Changan на вопрос о том, грозит ли снятие с гарантии автомобилю, если владелец предъявляет претензии к работе мотора, а при осмотре выясняется, что машина была заправлена, например, бензином класса 3 вместо класса 5? Или 92-м вместо 95-го?

Да, случай может быть признан негарантийным, если экспертиза подтвердит, что неисправность двигателя возникла из-за эксплуатации на топливе ненадлежащего качества – в том числе при использовании бензина более низкого класса (например, класса 3 вместо класса 5).

Требования к топливу четко указаны в руководстве по эксплуатации автомобиля. Ответственность за выбор топлива, включая октановое число и класс, как и качество моторного масла, лежит на владельце автомобиля.

Качество конкретной партии топлива можно проверить по паспорту, который предоставляется на АЗС.

Михаил Колодочкин, обозреватель «За рулем»:

– Никакого общего ответа на заданный вопрос быть не может. У каждого автомобиля своя инструкция.

Однако от излишней серы все-таки лучше держаться подальше. Сера – это провокатор по части коррозии деталей. Страдать будут вкладыши, начнет кукситься нейтрализатор. Топливо класса 3 он какое-то время потерпит, а вот класс 2 – точно нет.

О том, какие автомобили в 2026 году позволяют реже заезжать на заправку, «За рулем» уже рассказывал.