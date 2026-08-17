Доходы бюджета РФ от утильсбора резко выросли

Данные «Электронного бюджета»: поступления в бюджет от утильсбора выросли на 40%

План по утилизационному сбору на нынешний год выглядит амбициозно – свыше 1,65 трлн рублей. Однако к середине августа казна получила лишь 309,2 млрд. То есть фактически исполнено меньше пятой части от задуманного, хотя по сравнению с тем же периодом 2025-го поступления подскочили на 40%.

Такие цифры приводят «Известия» со ссылкой на «Электронный бюджет». В Минфине объясняют разрыв между планом и фактом просто: сроки уплаты сбора для машин, произведенных в России в последнем квартале 2025-го и первых трех кварталах 2026-го, сдвинули на декабрь. Деньги идут в бюджет неравномерно, и основная масса платежей ожидается ближе к концу года.

Впрочем, эксперты, опрошенные газетой, настроены менее оптимистично. По их оценкам, итоговая сумма может оказаться на 20-30% ниже плановой – ориентировочно 1,1-1,3 трлн рублей.

Причем утильсбор используется не только как источник дохода. В июне первый вице- премьер Денис Мантуров говорил, что механизм нужен для защиты российского автопрома от схем с ввозом иномарок через страны ЕАЭС в обход ограничений.

О том, как Volkswagen нашел необычный способ избежать многомиллиардных штрафов, «За рулем» уже рассказывал.

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