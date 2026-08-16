Volkswagen нашел довольно необычный способ избежать многомиллиардных штрафов

Из-за штрафов за нарушение стандарта CAFE Volkswagen объединяет Porsche с Xpeng

Уже в 2027-м Volkswagen рискует столкнуться со штрафными санкциями, общая сумма которых перевалит за миллиард евро. Причина банальна: совсем скоро в Европе заработают более строгие экологические правила для автопроизводителей.

Принятый в 2025 году стандарт CAFE установил, что средние выбросы CO2 у всех проданных в ЕС машин конкретного бренда не должны превышать 93,6 грамма на километр. Нарушил порог – заплати 95 евро за каждую машину, из-за которой норма оказалась превышенной. К 2030-му средний показатель и вовсе нужно уронить до 50 г/км.

У Volkswagen Group по итогам прошлого года вышло 100 г/км. Показатель уже превышен, причем дальше ситуация может ухудшиться. Porsche из-за слабого спроса на электрокары собирается расширять линейку бензиновых моделей, а значит, средний уровень выбросов у всего концерна поползет вверх.

Выход нашли довольно необычный: немцы решили слить Porsche и китайскую Xpeng в один «зеленый» пул. По сути, это хитрый способ перераспределить экологические показатели внутри группы. Между прочим, похожую схему давно обкатала Tesla – она продает Ford, Mazda и другим маркам долю в своем пуле, позволяя им избегать штрафов без срочного обновления модельного ряда.

Почему выбор пал именно на Xpeng? Тут две причины. Во-первых, компании уже вместе разрабатывают платформу CMP, а Volkswagen ранее взял у китайцев электрическую архитектуру для своих машин. Во-вторых, немецкий концерн владеет почти 5% акций Xpeng. Логика в таком партнерстве, прямо скажем, прослеживается.

Пока немецкий автогигант рискует миллиардным штрафом, «За рулем» уже рассказывал о рекордно экономичном электрокаре.

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